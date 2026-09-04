『アメイジング・スパイダーマン』シリーズのアンドリュー・ガーフィールドは、トム・ホランド主演『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』をまだ観ていない。そして『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』にも「出ていない」という。

米が現地時間9月2日、新作歴史アクション映画『The Uprising（原題）』の米プレミアで本人を直撃。大ヒット中の『ブランド・ニュー・デイ』についてトム・ホランドに祝福の連絡をしたのかと尋ねられたガーフィールドは、まだ映画を観られていないことを明かした。

「不誠実なことはしたくないんです。『スパイダーマン』を観てから彼に連絡します。すごく楽しみにしています。」

Andrew Garfield says he hasn’t congratulated Tom Holland on the success of “Spider-Man: Brand New Day” because he hasn’t seen it yet: “I don’t want to be disingenuous.” - Variety (@Variety)

ホランドが出演するクリストファー・ノーラン監督『オデュッセイア』もまだ未鑑賞だそうで、どちらも実際に作品を観てから本人にメッセージを送るつもりだという。一方、『ブランド・ニュー・デイ』の成功自体には驚いておらず、スパイダーマンは「誰もが自分自身を重ねられる」キャラクターだからだと語っている。

続いて話題は、ガーフィールド版スパイダーマンが『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』に登場するのではないかというお馴染みの疑惑へ。出演しているのかと尋ねられると、今度は極めてシンプルに「出ていません」と否定した。

しかし記者は、ガーフィールドが『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）の公開前にも出演を否定し続けていたことをすかさず指摘。ガーフィールドは笑顔で「まあ、どちらにせよ、そのうち分かりますよ」とはぐらかした。

『ノー・ウェイ・ホーム』ではトビー・マグワイアと共にサプライズ登場を果たしたが、その事実を守るため、公開前の取材では出演を繰り返し否定。撮影現場とみられる写真が流出しても「Photoshopですね」とかわしていた。今年4月にも『ブランド・ニュー・デイ』出演説を追及され、散々はぐらかした末にと自ら疑惑を煽っていた。

『ドゥームズデイ』についても、以前から出演説をめぐる“尋問”をガーフィールド。今回の回答も明確に「出ていない」なのだが、すこし気の毒なことに（？）、『ノー・ウェイ・ホーム』の一件がある以上、公開されるまでこの問答から逃れるのは難しそうだ。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は公開中。『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日に日米同時公開。

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