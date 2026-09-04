「まさか自分がこうなるとは」三浦大輔が明かす1軍監督の想像を絶する重圧と不眠の日々
YouTubeチャンネル「阿波野チャンネル」が、「三浦大輔の溢れるDeNA愛。想像を超えた1軍監督のプレッシャー。」と題した動画を公開した。横浜DeNAベイスターズの前監督である三浦大輔が、阿波野秀幸を相手に5年間の監督生活における苦悩や、「横浜一心」の哲学について語った。
動画序盤、監督就任1年目の苦悩について、三浦前監督は「まさか自分がこうなるとは思わなかった」と回顧する。チームのことが頭から離れず「熟睡ができなくなった」と明かし、1軍監督という立場の計り知れないプレッシャーを告白した。一方、惜しくもリーグ優勝を逃したシーズンについては、「リーグ優勝出来なかったからケジメつけたいというので辞めましたから」と悔しさを滲ませ、勝負の世界の厳しさを語った。
また、就任時に掲げたスローガン「横浜一心」にも言及。「ミスしたら怒られると思って試合するのではなく、相手チームと対戦してくれと。ベンチと戦うのだけはやめてほしい」と選手たちに伝え、全員で戦うチーム作りを目指したエピソードを披露した。さらに、オフィシャルパフォーマンスチーム「diana」のイニング間の全力疾走にも触れ、「最後まで手を抜かない。あれが良かった」と称賛。選手だけでなく、スタッフやファンも含めた全員で戦っていたことを強調した。
最も印象的な試合には、若手選手の活躍で大逆転勝利を収めたCSファーストステージの巨人戦を挙げた。ファンに愛されるベイスターズについて「連日超満員ですから。その中で試合が出来るというのは野球選手にとって最高の喜び」と語り、ファンへの深い感謝を示した。監督退任後の現在は「自由に生きたい」と笑顔を見せつつも、アメリカへ視察に行くなど野球への情熱は健在だ。「ハマの番長」の次なるステージでの活躍に期待が高まる。
動画序盤、監督就任1年目の苦悩について、三浦前監督は「まさか自分がこうなるとは思わなかった」と回顧する。チームのことが頭から離れず「熟睡ができなくなった」と明かし、1軍監督という立場の計り知れないプレッシャーを告白した。一方、惜しくもリーグ優勝を逃したシーズンについては、「リーグ優勝出来なかったからケジメつけたいというので辞めましたから」と悔しさを滲ませ、勝負の世界の厳しさを語った。
また、就任時に掲げたスローガン「横浜一心」にも言及。「ミスしたら怒られると思って試合するのではなく、相手チームと対戦してくれと。ベンチと戦うのだけはやめてほしい」と選手たちに伝え、全員で戦うチーム作りを目指したエピソードを披露した。さらに、オフィシャルパフォーマンスチーム「diana」のイニング間の全力疾走にも触れ、「最後まで手を抜かない。あれが良かった」と称賛。選手だけでなく、スタッフやファンも含めた全員で戦っていたことを強調した。
最も印象的な試合には、若手選手の活躍で大逆転勝利を収めたCSファーストステージの巨人戦を挙げた。ファンに愛されるベイスターズについて「連日超満員ですから。その中で試合が出来るというのは野球選手にとって最高の喜び」と語り、ファンへの深い感謝を示した。監督退任後の現在は「自由に生きたい」と笑顔を見せつつも、アメリカへ視察に行くなど野球への情熱は健在だ。「ハマの番長」の次なるステージでの活躍に期待が高まる。
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