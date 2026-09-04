球団発表

プロ野球のロッテは4日、唐川侑己投手が今季限りで現役を引退すると発表した。引退会見は8日、引退セレモニーは10月3日の本拠地ソフトバンク戦で行われる。金曜午前11時の発表に「マジか…」「引退寂しいな」と悲しみの声が広がっている。

唐川は球団を通じて「今シーズンをもちまして、19年間の現役生活に幕を下ろすことを決断しました。ここ数年は思うようにチームの力になれない中、覚悟を持って今シーズンを迎え、自分自身と向き合った末に決断に至りました」とコメント。「千葉ロッテマリーンズで19年間プレーできたことを、心から幸せに思います。これまで支えてくださったすべての皆さま、本当にありがとうございました」などと感謝した。

成田高出身の37歳。ドラフト前には大阪桐蔭高の中田翔、仙台育英高の佐藤由規とともに“高校BIG3”とも呼ばれた。2007年高校生ドラフト1巡目でロッテ入り。2011年には12勝を挙げるなど、19年間で82勝78敗、防御率3.71という成績を残している。

金曜の午前11時に今季限りでの引退が発表されると、X上のファンの間で「引退寂しいな」「ちょっと待て唐川引退ってなにそれ」「えっ？ 唐川…びっくり…」「唐川も引退か、お疲れ様でした」「唐川マジか…」「唐川は即投手コーチでお願いします。そしていつか監督になってほしい」などと惜別の声が続出した。



（THE ANSWER編集部）