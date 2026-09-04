チャレンジャーシリーズ木下グループ杯

フィギュアスケート女子で2022年北京五輪銀メダルのアレクサンドラ・イグナトワ（旧姓トルソワ）が、4日開幕のチャレンジャーシリーズ木下グループ杯（田中貴金属アイスアリーナ）で国際大会復帰を果たす。結婚、出産を経験したロシアの22歳。3日に練習で4回転ジャンプを跳ぶ映像をSNSに投稿し、海外ファンを驚かせた。

前日練習と思われるリンクでの映像。イグナトワが跳んだのは4回転ルッツ-3回転トーループの高難度ジャンプだ。両手をあげた状態で高く跳び上がり、見事に着氷。流石の実力をうかがわせた。

イグナトワのインスタグラムに公開された実際の映像に、海外ファンからは驚きの声が並んだ。

「マジかよ……」

「これはヤバイ!! 本当にすごい努力だ」

「もう既に最高の出来だし、胸がいっぱい。まさに生きる伝説だね」

「輝いてノーミスの素晴らしい演技を見せてくれるのが楽しみでたまらない！」

「あんなジャンプの軸から、どうやってあの3回転トウループをつけられたんだ!?」

「これまで色んなことを乗り越えて、この復帰劇はきっと歴史に刻まれるものになる」

「あなたが帰ってきてくれるのをずっと待ってた」

「本当に驚かされてばかり」

イグナトワは19歳の時にロシアの男子スケーター、マカール・イグナトフと結婚。昨年8月には第1子が誕生していた。今年に入って、何度も高難度の4回転ジャンプに成功する動画を公開し、復帰へ順調な調整をアピールしていた。

今大会には豪華メンバーが集結。ミラノ・コルティナ五輪銅メダルの中井亜美、四大陸選手権女王の青木祐奈、世界ジュニア選手権4連覇で今季シニアデビューの島田麻央らが出場する。4日のショートプログラムの滑走順も決まり、イグナトワは島田に続く2番滑走となった。



（THE ANSWER編集部）