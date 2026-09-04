不振の主役が二刀流に移っても〝もう一人の大誤算〟が消えたわけではない。ドジャースは２日（日本時間３日）、本拠地でカージナルスに延長１０回の末、６-８で敗れ、直近８戦で６敗目。大谷翔平投手（３２）が４打数無安打４三振と沈んだ一方、カイル・タッカー外野手（２９）は１安打１四球をマークし、今季１０盗塁目も決めた。だが、この程度で巨額契約１年目の期待外れが帳消しになるはずもない。

米メディア「ジャスト・ベースボール」は３日（同４日）、長年メジャー屈指の実力者として「キング・タック」の異名を取ったタッカーの凋落を特集した。今季は２日終了時点で１３１試合に出場し、打率２割２分７厘、１１本塁打、５８打点、ＯＰＳ０・６７９。対する大谷は１２９試合で打率２割７分９厘、３０本塁打、８０打点、ＯＰＳ０・９０６。ここ最近は大谷の大不振に視線が集中しているが、シーズン全体を見ればタッカーの低迷の方がはるかに根深い。

直近３０試合でもタッカーは打率１割９分２厘、２本塁打、７打点、長打率２割９分３厘。しかも昨オフ、ドジャースが４年総額２億４０００万ドル（約３７７億円）を投じた超大型補強だ。２０２１～２５年には年平均で打率２割７分２厘、出塁率３割６分６厘、長打率５割２厘、２６本塁打を残してきた男だけに、落差はあまりにも大きい。これでは本拠地で矛先が向き〝戦犯〟扱いされても不思議ではない。

実際、８月中旬には守備で痛恨の捕球ミスを犯し、ドジャースファンから激しいブーイングを浴びた。同メディアによれば、今季の守備貢献度を示すＦＲＶはメジャー下位６％。バットスピードも前年から０・６マイル落ちて７１・３マイルとなり、ボール球スイング率は１７・６％から２４・７％、初球スイング率も３６・３％から４１・９％へ上昇した。打撃、守備ともに崩れ、その原因についても明確な答えが見つかっていないというから厄介だ。

大谷には右上腕二頭筋と左ヒザの不安があり、ロバーツ監督も２日の試合後、スイングが本来のものではなく、身体のどこかをかばっている可能性を示唆した。一方、タッカーも６月に腰のけいれんで一時離脱したとはいえ、現在の長期低迷を説明するような故障は公にされていない。

大谷には休養という処方箋が浮かぶ。タッカーは、何を直せばいいのかさえ定まらない。３連覇へ向かうドジャースの足元で、より不気味にくすぶっているのは〝原因不明の３７７億円問題〟の方だ。