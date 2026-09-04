ACEes出演！ 不二家「Smile Switch」新CM2種、9.8よりオンエア
不二家のブランドキャラクターを務めるACEesが出演する、ロングセラーチョコレート「ルック」と「ケーキ（洋菓子）」の共同プロモーション「Smile Switch（スマイル・スイッチ）」の新CM『不二家ルック ぼくらは今日も、ルックな気分！』篇と、『不二家洋菓子店 わすれられない日にしよう。』篇が、9月8日より全国で順次オンエアされる。テレビ放映に先駆け、9月4日より「Smile Switch」公式ブランドサイトにて、新CM、CM撮影の様子を収録したメイキング映像が公開された。
【動画】不二家「Smile Switch」新CM『不二家ルック ぼくらは今日も、ルックな気分！』篇
「ルック」の新CM（『不二家ルック ぼくらは今日も、ルックな気分！』篇）は、横一列に並んだACEesのメンバーたちが「ルック（ア・ラ・モード）」を1粒食べると、口いっぱいに広がるフルーツの味わいに魅了され、笑顔がはじけ、心がはずんでいく様子を、5人の個性豊かなソロパートと、息がぴったりと合ったフォーメーションダンスで軽快に表現。
「ケーキ（洋菓子）」の新CM（『不二家洋菓子店 わすれられない日にしよう。』篇）は、大切な人のために催す誕生日パーティーを、自らも楽しむかのように準備するACEesのメンバーたちの様子と、パーティーが始まり、不二家のケーキを囲みながら全力で“おめでとう！”と祝福する5人の様子を通して、不二家のケーキが、「誕生日」というハレの日を一生の思い出にするためのキーアイテムであることを表現している。なお、「ケーキ（洋菓子）」の新CMでACEesのオリジナル曲「Colors」が使用されている。
「ルック」の新CM（『不二家ルック ぼくらは今日も、ルックな気分！』篇）の撮影は、今作の見どころのひとつであるACEesのメンバー5人でのダンスシーンからスタート。スタジオ入りしたメンバーたちは、10分間ほど振り入れをすると、コレオグラファー（振付師）から「パーフェクト！」とのお墨付きをもらい、早速撮影開始。5人そろっての息のぴったり合ったダンスは圧巻で、シーンごとにスタジオ内にいるスタッフから拍手と歓声が沸き起こった。
そして何より、撮影に臨んでいる5人が本当に楽しそうで、踊っている最中も、カットがかかってカメラが回っていなくても笑顔・笑顔・笑顔。その「ルックな気分」につられるように、スタッフも自然と体が動き出してしまったようで、「スタッフさんたちが（振りに合わせて）踊ってくれて嬉しかったです」と浮所さん。ほかのメンバーたちも「いい時間だった！」「笑顔があふれていた！」と撮影を振り返っていた。
5人そろってのダンスシーンに続いては、メンバー一人ひとりが「ルック」を1粒食べた後のポーズをとるソロパートの撮影に。トップバッターは浮所飛貴。スタッフも巻き込んで大盛り上がりの中で撮影は進み、ポーズもバッチリ決まってOKが出ると、ガッツポーズとともに、「作間！」と次に撮影に臨む作間龍斗を身振り手振りで呼び込んだ。
「俺が今、空気を作っておいたから」と、浮所からバトンを渡された作間はノリノリで早々にOKとなり、「深田カモーン！」と続く深田竜生を呼び入れる。こうして次のメンバーのための空気作りの連鎖は佐藤龍我、那須雄登と続き、メンバーたちだけではなく、スタジオ内のスタッフ全員が「ルックな気分」で撮影に臨むことができた。
「ケーキ（洋菓子）」の新CM（『不二家洋菓子店 わすれられない日にしよう。』篇）の撮影は、誕生日パーティーの準備をするACEesのメンバーの様子を描くシーンからスタート。楽しい誕生日パーティーをハンドメイドで作り上げていくというストーリーに合わせて、ペンキを塗ったり、バルーンを膨らませたり、ガーランドを飾ったりと、実際にメンバー全員でデコレーションを施していくのだが、撮影終了後、深田が今作の注目ポイントを「表情、自然とあふれ出る笑顔」と挙げたように、終始笑顔に包まれた撮影となった。
なかには撮影中、「ワクワク感があふれ出過ぎちゃってます」と注意を受けるメンバーも。また、今作で一番出番が多かったのが作間。「メンバーの寄りのカットなど、基本的には後ろに作間がいます」と作間が切り出すと、「“作間を探せ！”だよね」「ちょっとしたところに映り込んでいるんだよね」「出演時間が一番長い！」と盛り上がっていた。
「ケーキ（洋菓子）」の新CMで使用されているのは、ACEesのオリジナル曲「Colors」。「すごいことですよ！」「嬉しい！」「ありがたいよね」と、盛り上がるメンバーたち。この新曲を「めちゃくちゃいい曲」「幸せな気持ちになる、あったかい気持ちになる曲」とメンバーたちが評すると、「早く、ライブでも歌いたいね」と那須さん。「本当にそう！」とメンバーたちが一斉に声をそろえた。
ACEesが出演する「Smile Switch」新CM『不二家ルック ぼくらは今日も、ルックな気分！』篇、『不二家洋菓子店 わすれられない日にしよう。』篇は、9月8日より順次放送開始。
「ルック」の新CM（『不二家ルック ぼくらは今日も、ルックな気分！』篇）は、横一列に並んだACEesのメンバーたちが「ルック（ア・ラ・モード）」を1粒食べると、口いっぱいに広がるフルーツの味わいに魅了され、笑顔がはじけ、心がはずんでいく様子を、5人の個性豊かなソロパートと、息がぴったりと合ったフォーメーションダンスで軽快に表現。
「ケーキ（洋菓子）」の新CM（『不二家洋菓子店 わすれられない日にしよう。』篇）は、大切な人のために催す誕生日パーティーを、自らも楽しむかのように準備するACEesのメンバーたちの様子と、パーティーが始まり、不二家のケーキを囲みながら全力で“おめでとう！”と祝福する5人の様子を通して、不二家のケーキが、「誕生日」というハレの日を一生の思い出にするためのキーアイテムであることを表現している。なお、「ケーキ（洋菓子）」の新CMでACEesのオリジナル曲「Colors」が使用されている。
「ルック」の新CM（『不二家ルック ぼくらは今日も、ルックな気分！』篇）の撮影は、今作の見どころのひとつであるACEesのメンバー5人でのダンスシーンからスタート。スタジオ入りしたメンバーたちは、10分間ほど振り入れをすると、コレオグラファー（振付師）から「パーフェクト！」とのお墨付きをもらい、早速撮影開始。5人そろっての息のぴったり合ったダンスは圧巻で、シーンごとにスタジオ内にいるスタッフから拍手と歓声が沸き起こった。
そして何より、撮影に臨んでいる5人が本当に楽しそうで、踊っている最中も、カットがかかってカメラが回っていなくても笑顔・笑顔・笑顔。その「ルックな気分」につられるように、スタッフも自然と体が動き出してしまったようで、「スタッフさんたちが（振りに合わせて）踊ってくれて嬉しかったです」と浮所さん。ほかのメンバーたちも「いい時間だった！」「笑顔があふれていた！」と撮影を振り返っていた。
5人そろってのダンスシーンに続いては、メンバー一人ひとりが「ルック」を1粒食べた後のポーズをとるソロパートの撮影に。トップバッターは浮所飛貴。スタッフも巻き込んで大盛り上がりの中で撮影は進み、ポーズもバッチリ決まってOKが出ると、ガッツポーズとともに、「作間！」と次に撮影に臨む作間龍斗を身振り手振りで呼び込んだ。
「俺が今、空気を作っておいたから」と、浮所からバトンを渡された作間はノリノリで早々にOKとなり、「深田カモーン！」と続く深田竜生を呼び入れる。こうして次のメンバーのための空気作りの連鎖は佐藤龍我、那須雄登と続き、メンバーたちだけではなく、スタジオ内のスタッフ全員が「ルックな気分」で撮影に臨むことができた。
「ケーキ（洋菓子）」の新CM（『不二家洋菓子店 わすれられない日にしよう。』篇）の撮影は、誕生日パーティーの準備をするACEesのメンバーの様子を描くシーンからスタート。楽しい誕生日パーティーをハンドメイドで作り上げていくというストーリーに合わせて、ペンキを塗ったり、バルーンを膨らませたり、ガーランドを飾ったりと、実際にメンバー全員でデコレーションを施していくのだが、撮影終了後、深田が今作の注目ポイントを「表情、自然とあふれ出る笑顔」と挙げたように、終始笑顔に包まれた撮影となった。
なかには撮影中、「ワクワク感があふれ出過ぎちゃってます」と注意を受けるメンバーも。また、今作で一番出番が多かったのが作間。「メンバーの寄りのカットなど、基本的には後ろに作間がいます」と作間が切り出すと、「“作間を探せ！”だよね」「ちょっとしたところに映り込んでいるんだよね」「出演時間が一番長い！」と盛り上がっていた。
「ケーキ（洋菓子）」の新CMで使用されているのは、ACEesのオリジナル曲「Colors」。「すごいことですよ！」「嬉しい！」「ありがたいよね」と、盛り上がるメンバーたち。この新曲を「めちゃくちゃいい曲」「幸せな気持ちになる、あったかい気持ちになる曲」とメンバーたちが評すると、「早く、ライブでも歌いたいね」と那須さん。「本当にそう！」とメンバーたちが一斉に声をそろえた。
ACEesが出演する「Smile Switch」新CM『不二家ルック ぼくらは今日も、ルックな気分！』篇、『不二家洋菓子店 わすれられない日にしよう。』篇は、9月8日より順次放送開始。