ファミリーレストラン「ロイヤルホスト」を運営するロイヤルフードサービス（東京都世田谷区）が2026年9月3日、千葉県船橋市内の店舗で、提供したサラダに虫が混入する事案が発生したと公式サイトで明らかにし、謝罪した。

「提供に至った事態を重く受け止めております」

発表によると、事案が発生したのは26年8月18日。船橋市内の「ロイヤルホスト津田沼店」で、提供したサラダに虫が混入しているとの指摘を利用客から受けた。

客にはその場で謝罪するとともに、店舗でのヒアリングを行い、事実関係の確認を進めたとしている。

社内調査の結果、仕入れた葉物野菜への付着や店舗での検品工程など、複数の要因が考えられるとしたうえで、「原因の特定には至っておりません」と説明。

一方で、「店舗での洗浄・調理段階で異物を除去しきれず提供に至った事態を重く受け止めております」と述べた。

すでに保健所には報告をしていると明かし、店舗の衛生状態や調理工程の再点検は完了していると報告した。

ロイヤルフードサービスは、今回の事態を厳粛に受け止めるとし、（1）当該店舗における特別清掃の実施（2）仕入れ野菜の検品・洗浄プロセスの再徹底（3）衛生管理教育および指導体制の強化--を行うとしている。

なお、ロイヤルホストを巡っては、9月2日ごろから、提供されたサラダの中にキリギリスとみられる虫がいたとの投稿をスクリーンショットして紹介したポストがX上で拡散しており、複数のまとめサイトでも取り上げられる事態になっていた。今回の公式サイトでの発表には直接の言及はないが、この件についてとみられる。