「62歳の弟に姉が大ゲンカをいたしました。『これでは会社が潰れる、どうするんや』という話にもなりました。本人はやったことに対して申し訳なかったと反省はしていました」

【写真】「大声で怒鳴る」「椅子を投げる」ハラスメントが発覚したタクシー会社

タクシー会社で衝撃ハラスメント

オーナーが従業員にハラスメント行為を働いたと、一部で報じられたタクシー会社の東京エムケイ株式会社。9月2日には、この報道に関して、記者会見を開き、オーナーによる衝撃的な言動の数々が明らかになった。会見では代表取締役社長の松原京美氏が、実の弟であり、同社のオーナーについて、冒頭のように語った。

「会見の冒頭、社長は顧客や従業員、関係者らに謝罪したあと、“弊社社内において、社主が従業員に対して、大声で怒鳴る、椅子を投げるなどの行為に及んだ事実を確認しております”と、ハラスメントがあったことを説明。この行為について、“許されることではありません”としました。

問題は8月13日の早朝のことで、東京都港区にある営業所の点呼室で起こったとのこと。同社はインバウンドの増加を受け、英語教育を行っており、オーナーは従業員に対し英語のテストを実施。このテストに答えられなかった従業員たちにオーナーが腹を立て、あらぬ行為を行ったといいます」（全国紙社会部記者、以下同）

オーナーは、英語で暴言を浴びせたほか、パイプ椅子や紙コップ、プラスチックのボード等を投げつけるなど激高。これらは従業員に当たることはなく、けが人はいなかったという。

「オーナーはおよそ会社の従業員に対して使うような言葉ではない、汚い罵詈雑言を立て続けに発していたことが分かっています。

社長は英語教育を進めるオーナーの想いに理解を示しつつも、“表現の仕方”については再三のように指導してきていたそうですが、改善の様子はあまり見られなかったとのこと。こうした背景を知ると、起こるべくして起きた事案のようにも思えます」

「東京エムケイ」同族経営の懸念

今後オーナーは営業所の出入り禁止となり、さらに「またオーナーが来て暴れたときには、弟ながら警察を呼ぶしかない。そうしないと会社を守れない。そうした決断をしました」と、姉の松原氏は話している。

衝撃のパワハラが明るみになった東京エムケイ。今回の会見に対し、ネット上では、

《謝罪だけで終わると思ってる？》

《家族だけで小さく経営していた商店の感覚のまま、いつのまにか会社が大きくなって、創業家がそれについていけない、というイメージですね。 同族経営あるあるですね》

《この株主オーナーさんは62歳ですが、頭の中はいわゆるパワハラ全盛期の昭和後期～平成の頃のままなんでしょうね》

など、会社の体制を疑問視する意見だけでなく、

《何をヘラヘラしとるん》

《反省の色が見れないよ！》

《記者会見を楽しんでる？》



と、社長の会見態度に関する言葉も多く見られた。

「社長が笑いながら説明する場面がいくつかあり、“家族だから甘いのでは”という趣旨の指摘も上がっていました。

東京エムケイの創業者は青木定雄さんで、現社長の松原さんはその長女にあたり、問題行為を起こしたオーナーは創業者の次男です。同族経営の歴史を持つ中で、不祥事が発覚した際に、笑いながら事象を説明するとなると、“親族だから甘く見ている”という声が上がっても仕方がないのでは。同族経営である以上、公私混同は避けねばなりませんし、毅然とした対応を徹底してもらいたいですね」

『出禁』『警察を呼ぶ』とした対応を取ると突き放す一方で、会見で感じた“身内感”。今後の方針は、従業員だけでなく客も注目しているーー。

週刊女性PRIME