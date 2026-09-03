夏恒例『鳥人間コンテスト』大学生がフライト後に“愛の告白”→返事が話題「結構、衝撃的」【ネタバレあり】
読売テレビ・日本テレビ系の夏恒例特番『Iwataniスペシャル 鳥人間コンテスト2026』が、9月2日夜に放送され、“愛の告白”が話題を集めた。TVerで見逃し配信。
【動画】『鳥人間コンテスト』「筑波大学 つくば鳥人間の会」のフライト映像
『鳥人間コンテスト』は、琵琶湖を舞台に、「空を飛びたい」という人類の夢をかなえるべく、バードマンたちが、自ら作り上げた飛行機を操縦し、その飛行距離などを競い合う大会。1977年の第1回大会から始まったバードマンたちの飽くなき挑戦は、国境を越えて人々を魅了してきた。
※以下、ネタバレあり
人力プロペラ機部門の「筑波大学 つくば鳥人間の会」黒川智矢パイロット（21）は、チーム代表の奥田さくらさん（20）に片思い。かつてパイロットの座をかけて競い合ったライバルで、「嫌い」という思いもあったというが、2人で準備する中で、ひかれていったという。黒川さんは「10キロとんで告白したい」と気合を込め、その気持ちを知らないさくらさんは「黒川はアツい男だと思っています」と語った。
本番では、粘り強く飛んだものの「932.48メートル」で着水。そして、黒川さんは「さくらのことが好きです」と告白。琵琶湖の観衆がどよめいた。
さくらさんは「今度は私がもっと良い翼を作るので、10キロ達成できることを信じています。その時にお願いします」と笑顔で“保留”。黒川さんは「結構、衝撃的なことが聞こえてきました。ぜひまた（鳥人間に）出させてください！」と誓っていた。
【動画】『鳥人間コンテスト』「筑波大学 つくば鳥人間の会」のフライト映像
『鳥人間コンテスト』は、琵琶湖を舞台に、「空を飛びたい」という人類の夢をかなえるべく、バードマンたちが、自ら作り上げた飛行機を操縦し、その飛行距離などを競い合う大会。1977年の第1回大会から始まったバードマンたちの飽くなき挑戦は、国境を越えて人々を魅了してきた。
人力プロペラ機部門の「筑波大学 つくば鳥人間の会」黒川智矢パイロット（21）は、チーム代表の奥田さくらさん（20）に片思い。かつてパイロットの座をかけて競い合ったライバルで、「嫌い」という思いもあったというが、2人で準備する中で、ひかれていったという。黒川さんは「10キロとんで告白したい」と気合を込め、その気持ちを知らないさくらさんは「黒川はアツい男だと思っています」と語った。
本番では、粘り強く飛んだものの「932.48メートル」で着水。そして、黒川さんは「さくらのことが好きです」と告白。琵琶湖の観衆がどよめいた。
さくらさんは「今度は私がもっと良い翼を作るので、10キロ達成できることを信じています。その時にお願いします」と笑顔で“保留”。黒川さんは「結構、衝撃的なことが聞こえてきました。ぜひまた（鳥人間に）出させてください！」と誓っていた。