大手回転すしチェーンの「くら寿司」が２日、公式サイトを更新。人気漫画「ちいかわ」とのコラボグッズについて声明を発表した。

現在、くら寿司ではちいかわとのコラボキャンペーンを開催中。皿回収ポケットに食べ終えた皿を入れることで参加できる「ビッくらポン！」で、フィギュアや缶バッジ、アクリルマグネットなどちいかわグッズが手に入るのだが、ＳＮＳで「フィギュアがひとつも出ない」と話題になっていた。

くら寿司は「『ちいかわ』コラボ施策に関する一部ＳＮＳ投稿について」と題する声明を発表。「一部ＳＮＳ等にてご指摘いただいております『ビッくらポン！』コラボグッズの不適切な取り扱いに関する投稿につきましては、当社として本件を非常に重く受け止めており、現在、事実関係の調査を迅速に進めております」と調査を明言した。

一方で、「当社では社内規定に基づき、景品の管理におきましては、原則、鍵付き倉庫内での保管とし、複数名での開封・補充および担当者を明確化するなど厳正な管理を行っており、不適正な取り扱い・取得は一切容認しておりません」とキッパリ。

「万が一、調査の結果として不適切な行為が判明した場合には、該当者に対する厳正な処分および法的措置も含めた厳格な対応を行ってまいります」と強調した。

調査の結果は改めて公式サイトで報告するという。