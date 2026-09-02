パリ在住・中村江里子、“とんでもない夏休み最後の日” 夫のイタズラさく裂！
フリーアナウンサーの中村江里子が2日にInstagramを更新し、夫で実業家、シャルル・エドゥアール・バルト氏からイタズラを仕掛けられる様子を公開。ファンから「なにをされてても絵になる」「ずーっと恋人同士のような御二人 御主人が楽しそう ステキ」といった反響が寄せられている。
【写真】中村江里子、イケメン夫からイタズラ仕掛けられる一部始終
この日、中村は「とんでもない夏休み最後の日」のてん末を公開。プールサイドを歩いている中村に後ろから忍び寄る影…。正体は夫のバルト氏で、後ろから中村を抱きしめると、2人してプールへだいぶ。動画には、びっくりして「やーだ！ やーだ！」といいながらも、抵抗虚しくプールにどぼんする中村の様子。プールに浮かぶ中村のことを、自分も水に浮かぶバルト氏は大笑いしている。
その様子を、近くにいた次女が撮影した模様。さらに中村はこの後、プールから上がってハチを踏んでしまったそうで、まさに泣きっ面に蜂。「とんでもない夏休み最後の日」になってしまったと報告する中村には、「ずーっと恋人同士のような御二人 御主人が楽しそう ステキ」「江里子さんを投げ入れるのではなく、旦那様も一緒にダイブしているところが素敵」「なにをされてても絵になるお二人ですね」といった反響が寄せられている。
■中村江里子（なかむら えりこ）
1969年3月11日生まれ。東京都出身。大学卒業後の1991年4月、フジテレビに入社。同局のアナンサーとして活躍した。1999年3月に退社すると、翌年9月にはフランスの実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏と結婚。3児の母として、現在はフリーアナウンサー、タレントとして活動している。
引用：「中村江里子」インスタグラム（@eriko.nakamuraofficial）
【写真】中村江里子、イケメン夫からイタズラ仕掛けられる一部始終
この日、中村は「とんでもない夏休み最後の日」のてん末を公開。プールサイドを歩いている中村に後ろから忍び寄る影…。正体は夫のバルト氏で、後ろから中村を抱きしめると、2人してプールへだいぶ。動画には、びっくりして「やーだ！ やーだ！」といいながらも、抵抗虚しくプールにどぼんする中村の様子。プールに浮かぶ中村のことを、自分も水に浮かぶバルト氏は大笑いしている。
■中村江里子（なかむら えりこ）
1969年3月11日生まれ。東京都出身。大学卒業後の1991年4月、フジテレビに入社。同局のアナンサーとして活躍した。1999年3月に退社すると、翌年9月にはフランスの実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏と結婚。3児の母として、現在はフリーアナウンサー、タレントとして活動している。
引用：「中村江里子」インスタグラム（@eriko.nakamuraofficial）