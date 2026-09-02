【ちい活速報】くら寿司×ちいかわコラボで爆食い！ビッくらポン開封＆限定グッズコンプリートまとめ
YouTubeチャンネル「もうりさんち」が、「【初日参戦】ちいかわ×くら寿司コラボで今年も爆食いしてきました【ちい活vlog】」を公開した。動画では、なりき氏とあさえ氏の夫婦が、「ちいかわ」と回転寿司チェーン「くら寿司」のコラボキャンペーン初日に店舗を訪れ、限定メニューやオリジナル景品「ビッくらポン」を楽しむ様子が収められている。
動画の冒頭でなりき氏は、11時の開店時間に合わせて予約していたものの、営業時間が前倒しになったことをSNSで知らされたと報告。「1時間ぐらいで1万2000円分食えるか正直自信がない」と不安を口にしていたが、店舗へ向かうと無事に案内され、順調に食事を進めた。限定コラボメニューの「あげだっこ！ソースのめん」に加えて、キャンペーン中の「うなぎ」などを次々と注文。「ソースの匂いがする」「普通にうまい」と実食を楽しむ様子が収められている。
食後は、お皿の投入とスマートフォンからの注文を駆使し、お目当ての「ビッくらポン」に挑戦。あさえ氏がカプセルを次々と開封していくと、ちいかわやモモンガの「アクリルマグネット」、ラッコやくりまんじゅうの「缶バッジ」が続々と登場した。また、スマートフォンから挑戦した「射的」などのゲーム演出で見事に当たりを引き当てるシーンも収められている。中盤以降は、裏面がかっぱ巻きやサーモンといったお寿司のデザインになっているハチワレ、うさぎ、モモンガの「フィギュア」を連続で獲得し、「めちゃくちゃ可愛い」「立体感たまらん」と歓喜の声を上げた。
動画の終盤、2人は会計特典として配布されるコラボデザインの「ミニ巾着」全4種をコンプリートして紹介。「予想以上にいい」「和風っぽい生地になっている」とそのクオリティの高さに驚きを見せ、大満足のコラボ参戦となった。ちいかわファンにとって見逃せない本キャンペーンの詳細は、くら寿司の公式サイトで確認できる。
動画の冒頭でなりき氏は、11時の開店時間に合わせて予約していたものの、営業時間が前倒しになったことをSNSで知らされたと報告。「1時間ぐらいで1万2000円分食えるか正直自信がない」と不安を口にしていたが、店舗へ向かうと無事に案内され、順調に食事を進めた。限定コラボメニューの「あげだっこ！ソースのめん」に加えて、キャンペーン中の「うなぎ」などを次々と注文。「ソースの匂いがする」「普通にうまい」と実食を楽しむ様子が収められている。
食後は、お皿の投入とスマートフォンからの注文を駆使し、お目当ての「ビッくらポン」に挑戦。あさえ氏がカプセルを次々と開封していくと、ちいかわやモモンガの「アクリルマグネット」、ラッコやくりまんじゅうの「缶バッジ」が続々と登場した。また、スマートフォンから挑戦した「射的」などのゲーム演出で見事に当たりを引き当てるシーンも収められている。中盤以降は、裏面がかっぱ巻きやサーモンといったお寿司のデザインになっているハチワレ、うさぎ、モモンガの「フィギュア」を連続で獲得し、「めちゃくちゃ可愛い」「立体感たまらん」と歓喜の声を上げた。
動画の終盤、2人は会計特典として配布されるコラボデザインの「ミニ巾着」全4種をコンプリートして紹介。「予想以上にいい」「和風っぽい生地になっている」とそのクオリティの高さに驚きを見せ、大満足のコラボ参戦となった。ちいかわファンにとって見逃せない本キャンペーンの詳細は、くら寿司の公式サイトで確認できる。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
ひょうきんでびびりな夫（なりき）と、にこにこでずぼらな妻（あさえ）が、 大好きな推し活を中心に日常生活や お出掛けの様子発信しています 「こんな事あったね。笑」 と笑えるように、夫婦の日々を重ねていきます。 【お仕事のご依頼・お問い合せはこちら】 mouri.san.chi@gmail.com
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