「彼氏と愛人と男ともだちか。なんか贅沢」 『男ともだち』松岡茉優×成田凌の“曖昧で特別”な関係性が匂いたつ、セリフ入り場面写真
松岡茉優が主演を務め、成田凌が共演する映画『男ともだち』より、主人公・神名（松岡）と、彼女を取り巻く登場人物たちとの“曖昧で特別”な関係性が匂いたつ、せりふ入り場面写真が解禁された。
【写真】「もう会わないと思ってた？」「今からそっち行ったるわ」 『男ともだち』せりふ入り場面写真
本作は、作家・千早茜のロングセラー小説を映画化。
京都に暮らしているイラストレーターの神名（松岡茉優）は、仕事もプライベートも順調に見えるが、30歳を目前に、人生に静かな行き詰まりを感じていた。絵本で賞を獲り脚光を浴びたのは何年も前、最近は無茶なクライアントワークに神経をすり減らし、惰性や不毛な恋愛に逃げる日々を送っている。
そんなある冬の日、大学時代からの“男ともだち”ハセオ（成田凌）からの思いがけない電話をきっかけに、二人は7年ぶりに再会。京都の嵐電、鴨川沿いの道、大学時代から通ったラーメン店…あの頃と変わらない温度と距離感で、二人は空白の時間を埋めるように、思い出話、互いの近況、他愛もないことを語り合う。
京都、富山、広島--7年ぶりにハセオと過ごす“3つの夜”が、神名の人生を大きく変えていく。そこにしかない男女の曖昧で確かなつながりを描く、“語らずにはいられない”物語。
今回解禁されたのは、主人公・神名（松岡）と、“男ともだち”ハセオ（成田）、恋人・彰人（井上祐貴）、浮気相手の真司（中島歩）、友達の美穂（咲妃みゆ）との会話シーンなどを、せりふと共に収めた場面写真。
一見ぶっきらぼうに見えるハセオが、「もう会わないと思ってた？」という神名に、「サークルの飲み会に行く度、おらんなって思ってた」と、離れていた間も神名のことを気にかけていた様子をうかがわせるシーン。
「イラストレーターになったって聞いて」と言われ、「…いいことばっかじゃないよ」と神名がふと本音をのぞかせる場面。
仕事で描きたいものを見失い、惰性や不毛な恋愛から抜け出せない日々を送っていた神名が、ハセオと夜通し語り明かし帰宅した朝、同棲中の恋人・彰人（井上祐貴）から、「男ともだちって、なんかちょっとずるい響きやなあって…」と言われるシーン。
浮気相手の真司（中島歩）から、無神経な言葉や誘いを投げかけられた神名が「言ってるでしょ。私、そういうのいらないって」とドライな反応を示す姿。
なかなか他人には理解されない関係性を保ち続ける神名が、友人の美穂の「彼氏と愛人と男ともだちか。なんか贅沢」という言葉に、「…ハセオはそういう関係じゃないんだよ」とそっとつぶやく場面。
昔から自分勝手で人間関係に不器用なのは自覚している神名に、出会った頃から彼女のことをなぜか深く理解しているハセオが「なあ、お前泣いてんの？ 仕事か、男か？ しゃあないな、今からそっち行ったるわ」と語りかける場面。
仕事も周りの人間たちとの不安定な関係性もままならない神名の日常に、ハセオの言葉や存在が、染み込んでいく。誰しもが思い当たるようなリアルなせりふと共に切り取られた場面写真からは、登場人物たちの心の揺らぎ、言葉だけでは説明できない関係性が伝わってくる。
なお本作は、9月4日より、ムビチケ前売券（カード券、オンライン券）の発売を開始。書店では、アートディレクター・大島依提亜が手掛けたティザービジュアルと本ビジュアル2種類の帯が付く原作小説が、順次発売される予定。
映画『男ともだち』は、11月6日より全国公開。
【写真】「もう会わないと思ってた？」「今からそっち行ったるわ」 『男ともだち』せりふ入り場面写真
本作は、作家・千早茜のロングセラー小説を映画化。
京都に暮らしているイラストレーターの神名（松岡茉優）は、仕事もプライベートも順調に見えるが、30歳を目前に、人生に静かな行き詰まりを感じていた。絵本で賞を獲り脚光を浴びたのは何年も前、最近は無茶なクライアントワークに神経をすり減らし、惰性や不毛な恋愛に逃げる日々を送っている。
そんなある冬の日、大学時代からの“男ともだち”ハセオ（成田凌）からの思いがけない電話をきっかけに、二人は7年ぶりに再会。京都の嵐電、鴨川沿いの道、大学時代から通ったラーメン店…あの頃と変わらない温度と距離感で、二人は空白の時間を埋めるように、思い出話、互いの近況、他愛もないことを語り合う。
今回解禁されたのは、主人公・神名（松岡）と、“男ともだち”ハセオ（成田）、恋人・彰人（井上祐貴）、浮気相手の真司（中島歩）、友達の美穂（咲妃みゆ）との会話シーンなどを、せりふと共に収めた場面写真。
一見ぶっきらぼうに見えるハセオが、「もう会わないと思ってた？」という神名に、「サークルの飲み会に行く度、おらんなって思ってた」と、離れていた間も神名のことを気にかけていた様子をうかがわせるシーン。
「イラストレーターになったって聞いて」と言われ、「…いいことばっかじゃないよ」と神名がふと本音をのぞかせる場面。
仕事で描きたいものを見失い、惰性や不毛な恋愛から抜け出せない日々を送っていた神名が、ハセオと夜通し語り明かし帰宅した朝、同棲中の恋人・彰人（井上祐貴）から、「男ともだちって、なんかちょっとずるい響きやなあって…」と言われるシーン。
浮気相手の真司（中島歩）から、無神経な言葉や誘いを投げかけられた神名が「言ってるでしょ。私、そういうのいらないって」とドライな反応を示す姿。
なかなか他人には理解されない関係性を保ち続ける神名が、友人の美穂の「彼氏と愛人と男ともだちか。なんか贅沢」という言葉に、「…ハセオはそういう関係じゃないんだよ」とそっとつぶやく場面。
昔から自分勝手で人間関係に不器用なのは自覚している神名に、出会った頃から彼女のことをなぜか深く理解しているハセオが「なあ、お前泣いてんの？ 仕事か、男か？ しゃあないな、今からそっち行ったるわ」と語りかける場面。
仕事も周りの人間たちとの不安定な関係性もままならない神名の日常に、ハセオの言葉や存在が、染み込んでいく。誰しもが思い当たるようなリアルなせりふと共に切り取られた場面写真からは、登場人物たちの心の揺らぎ、言葉だけでは説明できない関係性が伝わってくる。
なお本作は、9月4日より、ムビチケ前売券（カード券、オンライン券）の発売を開始。書店では、アートディレクター・大島依提亜が手掛けたティザービジュアルと本ビジュアル2種類の帯が付く原作小説が、順次発売される予定。
映画『男ともだち』は、11月6日より全国公開。