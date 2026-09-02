日本プロ野球選手会、“給料低すぎ”？ 求人に反響続出「社会人経験ないと夢みがちになるからなぁ…」
日本プロ野球選手会の公式X（旧Twitter）は8月31日、投稿を更新。正職員募集要項を公開しました。
【投稿】日本プロ野球選手会は給料が低い？
コメントでは「給料低すぎだろw」「こんな大規模に書いてて1人だけなの草」「めちゃくちゃ給与低いわりには結構大変な仕事やし。よっぽど野球好きじゃなきゃ、こんやろ」「ちゃんと見たら特に問題ないやろ。 社会人経験ないと夢みがちになるからなぁ…」「もうちょい若かったら受けてみたかったな…」「楽しそう」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【投稿】日本プロ野球選手会は給料が低い？
「よっぽど野球好きじゃなきゃ」同アカウントは「【正職員募集のお知らせ】日本プロ野球選手会では、さらなる組織体制の強化に向けて正職員を募集します。選手の地位向上や権利擁護、野球の普及・振興、セカンドキャリア支援など、活動は多岐にわたります。野球界の未来のために主体的に動ける方をお待ちしています」とポスト。募集要項を見ると、「募集職種：事務局員」「募集人数：1名」「給与：月給 22万円以上」などと書かれています。
「事務局としては普通に優良」さらに同ポストには「これ、普通の会社より全然ホワイトだし手厚いのでは…？億を稼ぐ『選手』のイメージに引っ張られがちだけど、事務局としては普通に優良」「給料安いって言ってる人たちって、みんな高級取りなんだねぇ…」「『給料安い』って反応ばっかりだけど、一般社団法人（営利を目的としない法人）だし、こんなもんでしょ」と、擁護の声も寄せられました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)