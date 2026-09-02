サンドラ・ブロック×ニコール・キッドマン、27年ぶりに魔女姉妹役 『プラクティカル・マジック』続編公開決定
俳優のサンドラ・ブロックとニコール・キッドマンが再共演する映画『プラクティカル・マジック／魔女たちの秘密』が、11月27日に全国公開されることが決定した。日本では1999年に公開された『プラクティカル・マジック』（1998年）の続編となり、2人が27年ぶりに魔女の姉妹を演じる。あわせて、ポスタービジュアルと特報映像が公開された。
【動画】『プラクティカル・マジック』続編、特報
前作の主人公は、魔女の家系であるオーウェンズ家に生まれた姉妹、サリー（ブロック）とジリアン（キッドマン）。一族には「恋をした相手が必ず死ぬ」という呪いがかけられており、姉妹が家族の絆と愛を支えに、自らの運命を切り開いていく姿が描かれた。
続編では、サリーとジリアンに加えて、サリーの娘たちも登場。魔女としての力と呪いを受け継いだ家族が、一族を襲う新たな脅威に立ち向かう。
公開されたポスターには、「ありのままの私たちで、生きていく」というコピーとともに、決意を秘めた表情を見せるサリーとジリアンの姿が描かれている。2人のそばにはサリーの娘たちも寄り添い、世代を超えて受け継がれるオーウェンズ家の愛と絆を表現したビジュアルとなった。
特報映像では、サリーの娘たちに受け継がれた魔女の力と呪いが、家族に新たな危機をもたらすことが示される。普通の人生を送ることができない葛藤を抱えながらも、自分らしく生きようとする姉妹と娘たち。家族の崩壊を回避するため、力を合わせて運命に立ち向かっていく。
監督は、『未来を生きる君たちへ』（2010年）で「第83回アカデミー賞」外国語映画賞を受賞したスサンネ・ビアが務める。ブロックとキッドマンが再び演じる魔女姉妹と、その力を受け継いだ次世代の物語を、繊細でナチュラルな映像美で描き出す。
【動画】『プラクティカル・マジック』続編、特報
前作の主人公は、魔女の家系であるオーウェンズ家に生まれた姉妹、サリー（ブロック）とジリアン（キッドマン）。一族には「恋をした相手が必ず死ぬ」という呪いがかけられており、姉妹が家族の絆と愛を支えに、自らの運命を切り開いていく姿が描かれた。
公開されたポスターには、「ありのままの私たちで、生きていく」というコピーとともに、決意を秘めた表情を見せるサリーとジリアンの姿が描かれている。2人のそばにはサリーの娘たちも寄り添い、世代を超えて受け継がれるオーウェンズ家の愛と絆を表現したビジュアルとなった。
特報映像では、サリーの娘たちに受け継がれた魔女の力と呪いが、家族に新たな危機をもたらすことが示される。普通の人生を送ることができない葛藤を抱えながらも、自分らしく生きようとする姉妹と娘たち。家族の崩壊を回避するため、力を合わせて運命に立ち向かっていく。
監督は、『未来を生きる君たちへ』（2010年）で「第83回アカデミー賞」外国語映画賞を受賞したスサンネ・ビアが務める。ブロックとキッドマンが再び演じる魔女姉妹と、その力を受け継いだ次世代の物語を、繊細でナチュラルな映像美で描き出す。