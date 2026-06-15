◇プレミアリーグ アストンビラ 0-1 アーセナル（2026年8月31日）

イングランド・プレミアリーグのアストンビラに加入した日本代表GK鈴木彩艶（24）が31日、本拠でのアーセナル戦に移籍後初出場し、フル出場した。日本人守護神がプレミアの舞台でプレーするのは史上初。後半14分、サカに至近距離からのシュートを決められたが、昨季王者を最少失点に抑えて「早く強度やプレースピードに慣れてチームに貢献できるようにしたい」とうなずいた。

早速、攻守で持ち味を発揮した。0-1の後半30分、裏に抜け出されて1対1となったハーバーツのシュートを正面でセーブ。オフサイドだったが「どうやって止めたんだ？」とドイツ代表FWは首をかしげた。圧巻は前半29分。「自分の強み」と話す高精度のロングフィードを約60メートル先の味方に届け、観衆をどよめかせた。

英スカイスポーツによると、元イングランド代表DFのガリー・ネビル氏は「今まで見た中で最高のパスの一つだ！」と絶賛。英BBCも「パスの精度は目を引くもので、今シーズンは活躍が期待される」とチーム最高タイの7点をつけ、読者投票でも堂々とチームトップの票を集めた。イタリア1部パルマから移籍し、世界最高峰リーグで歴史的な一歩を踏み出した守護神は「このチームでプレーしたかった。次の試合に向かって頑張っていく」と力を込めた。