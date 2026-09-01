回転寿司チェーン「くら寿司」が開催している「ちいかわ」とのコラボキャンペーンをめぐり、皿5枚ごとに1回ゲームに参加できるシステム「ビッくらポン！」で、特定の景品が出ないと報告するSNS投稿が相次いでいる。

くら寿司の広報部は2026年8月31日、J-CASTニュースの取材に、ゲームが当たると手に入るカプセルの補充方法について説明したうえで、「特定の種類が連続して排出されない、あるいは偏りがあるように感じられる状況が発生することがございます」と述べた。

「1つの筐体に全種類を均等に入れるルールではなく」

くら寿司は、8月21日から「ちいかわ」とのコラボキャンペーンを全国の店舗で実施している。そのうち「ビッくらポン！」の景品では、フィギュア全5種と缶バッジ全8種、アクリルマグネット全8種が当たる。なお、無くなり次第終了するとしている。

26年8月下旬、この景品を巡るX投稿が拡散した。それによれば、1万8000円分を食べ、抽選に17回当たったものの、フィギュアは0個だった。この投稿のほかにも、複数回抽選に当たったが、フィギュアは当たらなかったとする報告が相次いだ。

そして、従業員がフィギュアを抜いているのではないかと疑う投稿も広がった。また一部には、フィギュアが当たらなかった店舗の名前を記載している投稿も見られた。

くら寿司の広報部は31日の取材に対し、「景品や商品の取り扱いおよび管理について厳格なガイドラインを定め、適切な運用に努めております」と説明する。

また、各店舗の在庫管理についても、「ビッくらポン！の当選実績に基づき、毎日整合性を記録・確認しております」とした。

個別のキャンペーン運用や詳細な管理状況に関する回答は差し控えるとしつつも、カプセルの補充方法と景品の偏りについては、つぎのように述べた。

「カプセルの補充につきましては、1つの筐体に全種類を均等に入れるルールではなく、複数種類が混在する箱からランダムに補充する仕様となっております。そのため、特定の種類が連続して排出されない、あるいは偏りがあるように感じられる状況が発生することがございます」

また広報部は、つぎのようにも説明した。

「万が一、不適切な事案や不正・過誤が疑われる事例が確認された場合には、事実関係を厳正に調査の上、社内規定に基づき適切に対処してまいります。お客様および関係者の皆様に安心してご利用いただけるよう、今後とも管理体制の徹底に努めてまいります」