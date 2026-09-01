「飛びすぎ」「ワンステップで…」なんだこの弾道！ 鈴木彩艶、プレミアデビュー戦の“弾丸フィード”にSNS驚愕！「とんでもないボールスピード」
日本代表守護神が、プレミアリーグデビュー戦でいきなり“規格外”の武器を披露した。
アストン・ビラは現地８月31日、プレミアリーグ第２節で昨季王者のアーセナルとホームで対戦。今夏にパルマから加入したGK鈴木彩艶が先発し、新天地で初出場を果たした。
注目の24歳は、世界最高峰の舞台でも持ち味を存分に発揮する。なかでもファンを驚かせたのが、29分のプレーだった。
最終ラインからのビルドアップに加わった鈴木は、ゴール前でボールを受けると、右足を一閃。ほとんど助走をつけずに蹴り出された低弾道のロングフィードは、凄まじいスピードで一気に前線へ。左サイドにポジションを取っていたジョージ・ヘミングスのもとへ、ピンポイントで届けた。
飛距離はもちろん、ボールスピードと精度も申し分ない。鈴木の代名詞ともいえるキック力の高さを、プレミア初戦から見せつける圧巻の一発だった。
この“弾丸フィード”にはSNS上でも驚きの声が続出。「マジでエグい」「その助走でこれは飛びすぎやろ笑」「とんでもないボールスピードだな」「世界一になる素質絶対あるぞ」「こりゃPSGが欲しがるわけだ」「速さと伸びやばい」「ワンステップで…」などファンも沸いた。
試合はアストン・ビラが０－１で敗れ、鈴木にとってほろ苦いプレミアデビューとなった。それでも、世界最高峰のリーグで自身のストロングポイントをさっそく披露。日本の守護神が新天地で大きな存在感を放った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「マジでエグい」鈴木彩艶がプレミア初戦で披露した規格外のキック！
アストン・ビラは現地８月31日、プレミアリーグ第２節で昨季王者のアーセナルとホームで対戦。今夏にパルマから加入したGK鈴木彩艶が先発し、新天地で初出場を果たした。
注目の24歳は、世界最高峰の舞台でも持ち味を存分に発揮する。なかでもファンを驚かせたのが、29分のプレーだった。
最終ラインからのビルドアップに加わった鈴木は、ゴール前でボールを受けると、右足を一閃。ほとんど助走をつけずに蹴り出された低弾道のロングフィードは、凄まじいスピードで一気に前線へ。左サイドにポジションを取っていたジョージ・ヘミングスのもとへ、ピンポイントで届けた。
飛距離はもちろん、ボールスピードと精度も申し分ない。鈴木の代名詞ともいえるキック力の高さを、プレミア初戦から見せつける圧巻の一発だった。
試合はアストン・ビラが０－１で敗れ、鈴木にとってほろ苦いプレミアデビューとなった。それでも、世界最高峰のリーグで自身のストロングポイントをさっそく披露。日本の守護神が新天地で大きな存在感を放った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「マジでエグい」鈴木彩艶がプレミア初戦で披露した規格外のキック！