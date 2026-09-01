FC岐阜が首位に立ち10位まで勝点差5の混戦

明治安田J3リーグ第4節が8月29日、30日に行われた。

上位勢が激しい勝ち点争いを繰り広げ、順位表の混戦模様に大きな注目が集まっている。ファンからは「3勝1分けで首位になれないなんて」と反響を呼んでいる。

FC岐阜は栃木SCを4-1で下して勝点を10とし、得失点差13で首位となった。ツエーゲン金沢に0-1で勝利した愛媛FCが勝点10の得失点差8で2位、カマタマーレ讃岐との激闘を3-4で制した鹿児島ユナイテッドFCが勝点10の得失点差4で3位につけ、トップ3が勝点10で並んでいる。

下位では、ギラヴァンツ北九州と松本山雅FCが1-1で引き分けた。福島ユナイテッドFCと奈良クラブは2-2のドローに終わっている。この結果、北九州は勝点3の16位、松本は勝点3の17位、金沢は勝点3の18位、ザスパ群馬は勝点3の19位、福島は勝点1で20位となった。

SNSでは「冷静に考えて4試合終えて勝ち点10で得失点差＋13はマジでヤバい」「岐阜・鹿児島・愛媛が出て来たな」「前評判の高かった3チームが順調にトップ3」「今年はわかりやすく3強になる気がする」「J3は相変わらずの大混戦」「普通に福島はやばそう」「J3も魔鏡だよなぁ」「一体J3はどんな魔境なんですか」「J3も過酷やなぁ」「滑り出しは悪くない」「試練を乗り越えたい」「最下位という現実を受け止めて這い上がっていきましょう」などのコメントが寄せられ、上位争いから最下位まで目が離せないJ3リーグの動向に関心が集まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）