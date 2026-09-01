広島26歳内野手の離婚報告にSNS反応「一体、何が…」21年に結婚、今年3月のWBCにも選出「離婚に至った経緯や理由については、お話しすることができません」

小園は昨季首位打者に輝き、今春のWBCにも出場した（C）産経新聞社

広島内野手の小園海斗が8月31日に自身のインスタグラムを更新。

21年に結婚したインエルエンサーでモデルの渡辺リサさんとの離婚を報告した。

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「ご報告です。この度渡辺リサさんと離婚しました。離婚の経緯などはお控えさせていただきます。今後とも温かいご声援よろしくお願いします。SNSでのご報告になってしまった皆様申し訳ありません。また連絡などもこれから返していきます」とつづった。

小園は2021年1月に結婚したことを公表していた。またモデルを務めるリサさんもあわせて自身のインスタグラムを更新。

離婚を報告するとともに「離婚に至った経緯や理由については、お話しすることができません」とつづっている。