広島26歳内野手の離婚報告にSNS反応「一体、何が…」21年に結婚、今年3月のWBCにも選出「離婚に至った経緯や理由については、お話しすることができません」
小園は昨季首位打者に輝き、今春のWBCにも出場した（C）産経新聞社
広島内野手の小園海斗が8月31日に自身のインスタグラムを更新。
21年に結婚したインエルエンサーでモデルの渡辺リサさんとの離婚を報告した。
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「ご報告です。この度渡辺リサさんと離婚しました。離婚の経緯などはお控えさせていただきます。今後とも温かいご声援よろしくお願いします。SNSでのご報告になってしまった皆様申し訳ありません。また連絡などもこれから返していきます」とつづった。
小園は2021年1月に結婚したことを公表していた。またモデルを務めるリサさんもあわせて自身のインスタグラムを更新。
また小園夫妻といえば、おしどり夫婦で知られ、今春のWBCでも日本代表に選出された小園を応援に訪れる姿をリサ夫人がSNSにあげるなど仲の良さで知られただけに、今回の離婚報告には「一体、何が…」とSNS上でも衝撃が広がっている。
小園は報徳学園から18年ドラフト1位で広島に入団。昨季は自身初の打撃タイトルとなる首位打者、最高出塁率の二冠に輝くなど飛躍の年となった。
今季はここまで101試合に出場、打率.257、1本塁打、23打点。現在は2軍で調整となっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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