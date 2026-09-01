北村匠海、妻を追い詰めるエリート警察官役 映画『シャドウワーク』歪んだ支配欲と暴力性がにじむ新場面写真
俳優の北村匠海が、吉岡里帆と奈緒のダブル主演映画『シャドウワーク』（9月25日公開）で、歪んだ支配欲を持つエリート警察官を演じる。これまでの役柄とは一線を画す、冷たい視線と強烈な威圧感を捉えた新場面写真2点が公開された。
【画像】この記事で紹介している新たな場面写真
本作は、佐野広実による同名小説（講談社文庫）を映画化したサバイブサスペンス。配偶者や親から暴力を受けた女性たちをかくまうシェルター「おうち」を舞台に、声を上げることのできない女性たちが下す“極限の決断”を描く。
北村が演じる晋一は、主人公の一人である刑事・薫（奈緒）の別居中の夫で、警察庁捜査二課に勤務するエリート警察官。薫からDV被害を訴えられているが、自らの地位と組織の力を利用して、その訴えをもみ消そうとする。別居後も薫への執着を捨てきれず、彼女を追い詰めていく。
公開された写真には、冷たい視線を向ける晋一の姿が収められている。激しい動きを見せるのではなく、静かな表情とたたずまいから、他者を支配しようとする暴力性や、エリート警察官としての顔の奥に潜む狂気がにじむ。
北村は吉野竜平監督（※吉＝つちよし）のもと、自らもアイデアを出しながら晋一の人物像を構築したという。2026年は、本作と同じ9月25日に公開される主演映画『しびれ』をはじめ、『SAKAMOTO DAYS』『ほどなく、お別れです』などへの出演が続いており、本作では“一線を越えた悪役”という新たな顔を見せる。
【画像】この記事で紹介している新たな場面写真
本作は、佐野広実による同名小説（講談社文庫）を映画化したサバイブサスペンス。配偶者や親から暴力を受けた女性たちをかくまうシェルター「おうち」を舞台に、声を上げることのできない女性たちが下す“極限の決断”を描く。
公開された写真には、冷たい視線を向ける晋一の姿が収められている。激しい動きを見せるのではなく、静かな表情とたたずまいから、他者を支配しようとする暴力性や、エリート警察官としての顔の奥に潜む狂気がにじむ。
北村は吉野竜平監督（※吉＝つちよし）のもと、自らもアイデアを出しながら晋一の人物像を構築したという。2026年は、本作と同じ9月25日に公開される主演映画『しびれ』をはじめ、『SAKAMOTO DAYS』『ほどなく、お別れです』などへの出演が続いており、本作では“一線を越えた悪役”という新たな顔を見せる。