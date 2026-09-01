ポリ袋×新聞紙で「簡易トイレ」を作る方法 家に“市販の携帯トイレ”がない時に役立つ防災アイデア【防災の日】
9月1日は「防災の日」。日本は、大きな地震や台風、豪雨などの自然災害が発生しやすい“災害大国”。近年は、天災への危機感が高まるニュースを目にすることも多く、改めて日常の備えを見直すとともに防災の知識を深めていきたいところだ。今回は、必需品として近年注目されている「簡易トイレ」を“家の中にあるもので作る方法”について、スポットを当ててみよう。
【画像】イラスト付きで解説！ポリ袋×新聞紙を使った「簡易トイレ」の作り方 ※3枚目～
紹介するのは、昨年8月に内閣府政府広報室の公式インスタグラムアカウント（@gov_online）で公開された、「保存版 災害時に知っていると安心！簡易トイレの作り方」と題した投稿だ。
文章では「災害時には、断水や排水管の破損などにより、トイレが使えなくなることがあります」「市販の携帯トイレや非常用のトイレを備えておくのがベストですが、無い場合は、自分で簡易トイレを作ってみましょう」「市販の非常用トイレがなくても家の中にあるもので簡易トイレを作ることができます」と伝え、【ポリ袋】と【新聞紙】を使って作る方法を伝授している。
用意するのは、便座にかぶせられる大きさのポリ袋2枚と新聞紙。わかりやすいイラストを添えて以下の4ステップで作り方を紹介している。
① 便座を上げて「ポリ袋1枚目」を便座にかぶせる
② 便座を下ろして固定する
③ 「ポリ袋2枚目」を便座の上からかぶせる
④ 2枚目のポリ袋の中に細かくした新聞紙を入れたら完成
また、投稿では「水や食料品に加えて『携帯トイレ』なども備蓄しておきましょう」と呼びかけ、「携帯トイレ（保管用密閉袋・ポリ袋）」を用意する目安として「5～6回×人数×7日分」と紹介している。
【画像】イラスト付きで解説！ポリ袋×新聞紙を使った「簡易トイレ」の作り方 ※3枚目～
紹介するのは、昨年8月に内閣府政府広報室の公式インスタグラムアカウント（@gov_online）で公開された、「保存版 災害時に知っていると安心！簡易トイレの作り方」と題した投稿だ。
用意するのは、便座にかぶせられる大きさのポリ袋2枚と新聞紙。わかりやすいイラストを添えて以下の4ステップで作り方を紹介している。
① 便座を上げて「ポリ袋1枚目」を便座にかぶせる
② 便座を下ろして固定する
③ 「ポリ袋2枚目」を便座の上からかぶせる
④ 2枚目のポリ袋の中に細かくした新聞紙を入れたら完成
また、投稿では「水や食料品に加えて『携帯トイレ』なども備蓄しておきましょう」と呼びかけ、「携帯トイレ（保管用密閉袋・ポリ袋）」を用意する目安として「5～6回×人数×7日分」と紹介している。