JO主演『ワンダンス』挿入曲MV解禁 世界大会優勝のTSUKKIが圧巻のブレイクダンスを披露
JO（＆TEAM）が主演する映画『ワンダンス』より、Nenashiが手がける挿入曲「Future Heat feat. Keagan Raphael」のミュージックビデオが公開された。
【動画】TSUKKIゲスト出演「Future Heat feat. Keagan Raphael」MV
原作は、単行本の累計発行部数110万部を突破した珈琲の同名漫画。ダンサーからも熱い支持を集め、昨年にはテレビアニメが放送され話題を呼んだ。メガホンを取るのは草場尚也監督。
主人公のカボを映画初主演となるJO（＆TEAM）、カボの運命を変える湾田光莉（通称ワンダ）を池端杏慈、カボが飛び込むダンスチーム「TEAM ON」を率いるカリスマダンサー・宮尾恩を山口綺羅（Girls2）、カボの才能を見抜き、ダンスバトルへの挑戦を後押しする先輩・厳島伊折をRAN（MAZZEL）、ダンスバトルでカボたちの最強のライバルとなる壁谷楽（通称カベ）をTSUKKI、ダンスコンテストでカボたちの前に立ちはだかる実力派チームのリーダー・巧宇千（通称ウセン）を高松アロハ（超特急）が演じる。
今回公開されたのは、Nenashiの最新アルバム『MOMENT』に収録され、本作の挿入曲としても話題を集める「Future Heat feat. Keagan Raphael」のミュージックビデオ。ひときわダンサブルな同楽曲のMVには、映画にも出演するブレイクダンサー・TSUKKIがゲスト出演するほか、フィーチャリングで参加する南アフリカ出身のR＆Bアーティスト、Keagan Raphaelも登場。ジャミロクワイを彷彿とさせるグルーヴィーなサウンドと心地よいダンスビートに乗せ、躍動感あふれる楽曲の世界観を映像で表現している。
中でも注目なのが、世界三大大会の一つ「Freestyle Session World Final」で優勝するなど、次世代のブレイキン界を担うTSUKKIによる圧巻のブレイクダンス。音楽と呼応するように繰り出されるキレのある動きと、自由自在に身体を操る驚異的なダンスが、見る者を一瞬にして楽曲のグルーヴへと引き込んでいく。
さらに本作では、これまでのNenashiとはまた違った一面も垣間見える。軽快なビートに身を委ね、自然と身体を揺らしながら歌い合うNenashiとKeaganの掛け合いは、リスナーに“音を楽しむ”喜びと熱量をダイレクトに届けている。TSUKKI、Keagan、Nenashi、それぞれの個性が音楽を通して交差し、映画『ワンダンス』にも通じる“音楽とダンス”の魅力を存分に楽しめるMVとなっている。
また、今秋には最新アルバム『MOMENT』を引っ提げ、自身最大規模となる「"MOMENT" Album Release Party 2026」を開催。10月11日の東京公演には、ミュージックビデオにも出演したKeagan Raphaelがゲストとして登場することも決定している。映像を飛び出し、Nenashiの音楽とグルーヴを全身で体感できるスペシャルなライブとなる。
映画『ワンダンス』は、11月27日より全国公開。
【動画】TSUKKIゲスト出演「Future Heat feat. Keagan Raphael」MV
原作は、単行本の累計発行部数110万部を突破した珈琲の同名漫画。ダンサーからも熱い支持を集め、昨年にはテレビアニメが放送され話題を呼んだ。メガホンを取るのは草場尚也監督。
主人公のカボを映画初主演となるJO（＆TEAM）、カボの運命を変える湾田光莉（通称ワンダ）を池端杏慈、カボが飛び込むダンスチーム「TEAM ON」を率いるカリスマダンサー・宮尾恩を山口綺羅（Girls2）、カボの才能を見抜き、ダンスバトルへの挑戦を後押しする先輩・厳島伊折をRAN（MAZZEL）、ダンスバトルでカボたちの最強のライバルとなる壁谷楽（通称カベ）をTSUKKI、ダンスコンテストでカボたちの前に立ちはだかる実力派チームのリーダー・巧宇千（通称ウセン）を高松アロハ（超特急）が演じる。
中でも注目なのが、世界三大大会の一つ「Freestyle Session World Final」で優勝するなど、次世代のブレイキン界を担うTSUKKIによる圧巻のブレイクダンス。音楽と呼応するように繰り出されるキレのある動きと、自由自在に身体を操る驚異的なダンスが、見る者を一瞬にして楽曲のグルーヴへと引き込んでいく。
さらに本作では、これまでのNenashiとはまた違った一面も垣間見える。軽快なビートに身を委ね、自然と身体を揺らしながら歌い合うNenashiとKeaganの掛け合いは、リスナーに“音を楽しむ”喜びと熱量をダイレクトに届けている。TSUKKI、Keagan、Nenashi、それぞれの個性が音楽を通して交差し、映画『ワンダンス』にも通じる“音楽とダンス”の魅力を存分に楽しめるMVとなっている。
また、今秋には最新アルバム『MOMENT』を引っ提げ、自身最大規模となる「"MOMENT" Album Release Party 2026」を開催。10月11日の東京公演には、ミュージックビデオにも出演したKeagan Raphaelがゲストとして登場することも決定している。映像を飛び出し、Nenashiの音楽とグルーヴを全身で体感できるスペシャルなライブとなる。
映画『ワンダンス』は、11月27日より全国公開。