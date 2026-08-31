「とても優雅だ...」「CMくる」Mリーグレポーター美女、かれんな浴衣姿に称賛の嵐！
麻雀のプロリーグ『Mリーグ』（ABEMA麻雀チャンネル）のリポーターを務めるプロ雀士・木下遥（日本プロ麻雀連盟）が31日、自身のInstagramを更新し、かれんな浴衣姿を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】さすがモデル出身！ Mリーグリポーター美女が「スタイル抜群」 ラグジュアリーなドレス姿も
連盟に所属し、昨季より「Mリーグ」の試合後のインタビューのリポーターに就任した木下。自身もプロ雀士として活動している。かつては故郷・北海道でモデル・タレント・リポーターとして活動。これまでにデジタル写真集3冊をリリースしている。Instagramでは麻雀対局のオフショットのほか、休日のリラックスした姿の数々を公開している。
そんな木下はこの日、「今年2度目、最後の浴衣！」と麻雀の交流イベントで着用した浴衣姿を披露。写真では、黒地に花柄が咲く浴衣姿でポーズをとる木下の姿が。
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コメント欄には「似合い過ぎてる～」「かわいすぎる～」「はー...雅って言葉はこのために生まれたんですね... とても優雅だ...」「凄い！生で見たはずなのに！！かわいいしとても綺麗です！」「良い色合い」といった称賛が寄せられている。
引用：「木下遥（日本プロ麻雀連盟）」Instagram（＠kino__haruka）
【写真】さすがモデル出身！ Mリーグリポーター美女が「スタイル抜群」 ラグジュアリーなドレス姿も
連盟に所属し、昨季より「Mリーグ」の試合後のインタビューのリポーターに就任した木下。自身もプロ雀士として活動している。かつては故郷・北海道でモデル・タレント・リポーターとして活動。これまでにデジタル写真集3冊をリリースしている。Instagramでは麻雀対局のオフショットのほか、休日のリラックスした姿の数々を公開している。
そんな木下はこの日、「今年2度目、最後の浴衣！」と麻雀の交流イベントで着用した浴衣姿を披露。写真では、黒地に花柄が咲く浴衣姿でポーズをとる木下の姿が。
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コメント欄には「似合い過ぎてる～」「かわいすぎる～」「はー...雅って言葉はこのために生まれたんですね... とても優雅だ...」「凄い！生で見たはずなのに！！かわいいしとても綺麗です！」「良い色合い」といった称賛が寄せられている。
引用：「木下遥（日本プロ麻雀連盟）」Instagram（＠kino__haruka）