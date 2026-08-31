今夜『テレビ×ミセス』豪華アーティストとの名曲コラボ8連発！ M!LK＆りくりゅう未公開トークも
今夜8月31日20時55分放送の『テレビ×ミセス』（TBS系）は、豪華アーティストとの歌唱コラボ＆未公開トークSP。AI、大塚愛、郷ひろみ、こっちのけんと、Superfly、FRUITS ZIPPER、M!LK、森山直太朗とのコラボを8連発でお届け。さらに、“りくりゅう”こと三浦璃来＆木原龍一ペア、M!LKの超貴重な未公開トークも放送される。
【写真】M!LK ＆ ミセス集合ショット ミセスの「好きすぎて滅！」全力パフォーマンスを大絶賛
数々の感動を生んできた音楽コラボコーナー「名曲×ミセス」から、珠玉のパフォーマンスが再び登場する。Superflyの名曲「愛をこめて花束を」、レジェンド・郷ひろみと熱いセッションを魅せた「GOLDFINGER’99」、大森元貴にとっても思い入れが深い森山直太朗の名曲「生きてることが辛いなら」、AIの実体験をもとに紡がれ、大きな反響を呼んだ「Story」など、名コラボの数々が蘇る。
さらに今回は、AIや郷ひろみがミセスとのコラボを振り返るインタビューも公開。大人気ドラマ『花より男子』のイメージソング「プラネタリウム」を歌唱した大塚愛からは、ミセス・大森とのコラボ歌唱秘話も明かされる。
SNSや音楽チャートを席巻した話題曲のコラボも見逃せない。FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」では、キュートなダンスと表情でかわいさ全開のミセスに、こっちのけんと「はいよろこんで」では、大森のキレキレのダンスにそれぞれ注目だ。さらに、こっちのけんとと大森の曲作りにおける意外な共通点も今回明らかになる。
そして、M!LKのメンバーも絶賛したミセスの全力パフォーマンスが反響を呼んだ「好きすぎて滅！」も見逃せない。コラボのためだけに製作された特別衣装の未公開裏話も語られる。
また、フィギュアスケートで世界を魅了し、大きな話題となった“りくりゅう”ペア（三浦璃来＆木原龍一）の貴重なプライベートエピソードを初公開。ほかにも、これまでのコラボを振り返る裏話など、貴重な未公開シーンが満載となっている。
■披露楽曲（※ゲストアーティスト名50音順）
Mrs. GREEN APPLE × AI「Story」
Mrs. GREEN APPLE × 大塚愛「プラネタリウム」
Mrs. GREEN APPLE × 郷ひろみ「GOLDFINGER’99」
Mrs. GREEN APPLE × こっちのけんと「はいよろこんで」
Mrs. GREEN APPLE × Superfly「愛をこめて花束を」
Mrs. GREEN APPLE × FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」
Mrs. GREEN APPLE × M!LK「好きすぎて滅！」
Mrs. GREEN APPLE × 森山直太朗「生きてることが辛いなら」
『テレビ×ミセス』は、TBS系にて8月31日20時55分放送。
【写真】M!LK ＆ ミセス集合ショット ミセスの「好きすぎて滅！」全力パフォーマンスを大絶賛
数々の感動を生んできた音楽コラボコーナー「名曲×ミセス」から、珠玉のパフォーマンスが再び登場する。Superflyの名曲「愛をこめて花束を」、レジェンド・郷ひろみと熱いセッションを魅せた「GOLDFINGER’99」、大森元貴にとっても思い入れが深い森山直太朗の名曲「生きてることが辛いなら」、AIの実体験をもとに紡がれ、大きな反響を呼んだ「Story」など、名コラボの数々が蘇る。
SNSや音楽チャートを席巻した話題曲のコラボも見逃せない。FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」では、キュートなダンスと表情でかわいさ全開のミセスに、こっちのけんと「はいよろこんで」では、大森のキレキレのダンスにそれぞれ注目だ。さらに、こっちのけんとと大森の曲作りにおける意外な共通点も今回明らかになる。
そして、M!LKのメンバーも絶賛したミセスの全力パフォーマンスが反響を呼んだ「好きすぎて滅！」も見逃せない。コラボのためだけに製作された特別衣装の未公開裏話も語られる。
また、フィギュアスケートで世界を魅了し、大きな話題となった“りくりゅう”ペア（三浦璃来＆木原龍一）の貴重なプライベートエピソードを初公開。ほかにも、これまでのコラボを振り返る裏話など、貴重な未公開シーンが満載となっている。
■披露楽曲（※ゲストアーティスト名50音順）
Mrs. GREEN APPLE × AI「Story」
Mrs. GREEN APPLE × 大塚愛「プラネタリウム」
Mrs. GREEN APPLE × 郷ひろみ「GOLDFINGER’99」
Mrs. GREEN APPLE × こっちのけんと「はいよろこんで」
Mrs. GREEN APPLE × Superfly「愛をこめて花束を」
Mrs. GREEN APPLE × FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」
Mrs. GREEN APPLE × M!LK「好きすぎて滅！」
Mrs. GREEN APPLE × 森山直太朗「生きてることが辛いなら」
『テレビ×ミセス』は、TBS系にて8月31日20時55分放送。