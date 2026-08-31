インスタグラム更新

バレーボール女子のアジア選手権が30日に中国・天津で行われ、決勝で世界ランク17位のタイが同7位・中国を3-2（25-20、11-25、23-25、25-18、15-10）で撃破。連覇を飾り、2028年ロサンゼルス五輪出場権を獲得した。歓喜から一夜明けた31日、タイの吉田伸コーチがインスタグラムを更新。誹謗中傷にさらされていることを明かした。

タイは29日の準決勝で日本を3-1で撃破。勢いに乗って30日の決勝では開催国の中国をフルセット激闘の末に下した。

歓喜の連覇＆ロス切符。昨年まで日本のアナリスト兼通訳を務め、今年からタイのコーチに就任した吉田氏が31日にインスタグラムを更新。「皆さんへ、一度だけ自分の言葉でお伝えさせてください」として次のようにつづった。

「最近、SNSのコメントやDMなどで、『自分の意思で日本代表を離れ、タイ代表に移った』という内容を目にすることが増えました。 また、事実とは異なる情報や憶測をもとにした誹謗中傷にあたるようなメッセージをいただくことも増えています。 事実とは異なる認識をもとに批判や誹謗中傷を受け続けることは、私にとって決して簡単なことではありません」

吉田氏は昨年、日本との契約期間が満了となった際に契約更新はなかったと説明。その後にタイ側からオファーがあったとし、「私自身が、日本代表を離れることを希望して決めたわけではありません」と記した。

また、「私は日本バレーボール協会や日本代表に対して、ネガティブな感情を持っているわけではありません。日本代表で仕事をさせていただいた時間は、私にとって本当に大切な経験です」とし、「現在、私はタイ代表のコーチとして仕事をしています。日本と対戦するときは、対戦相手として、タイが勝つために自分の仕事を全うします、それが今の私の仕事であり、プロとしての責任だと思っています」と続けた。

日本代表への感謝、日本バレーボール界への敬意、タイ代表への感謝をつづった上で「今回お伝えしたことを、一つの事実として受け取っていただけたら嬉しいです」と結んでいる。



（THE ANSWER編集部）