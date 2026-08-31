31日にカタール戦

バスケットボール男子日本代表は31日、ホームのTOYOTA ARENA TOKYOでFIBAワールドカップ（W杯）2027アジア地区予選Window4のカタール戦に臨む。30日に同戦のロスター12人が発表され、ファンの注目を集めた。

NBAクリッパーズの八村塁や河村勇輝、馬場雄大らが名を連ねた12人のロスター。その中に渡邊雄太の名もあった。

渡邊はコンディション不良のため15、16日に行われた韓国との国際試合、日本時間28日のアウェー、サウジアラビア戦を欠場。ついに八村、河村らとの合体が実現し、X上のファンからは歓喜の声が上がった。

「これが今の日本代表最強ロスター」

「ナビがロスターに入ったー！」

「ワタナビー復帰か、正真正銘歴代最強メンバーやな」

「もう楽しみすぎるっ」

「え！？渡邊いるやん！怪我治ったんか？無理はしないでくれよ」

また、富樫勇樹が外れたことから、「富樫も見たかった〜」「おぉ、富樫が抜けたのか」「ナビ入るなら外れるのはやっぱ富樫だったか」などのコメントも寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）