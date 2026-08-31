フライブルクは開幕戦でブレーメンに4-1の快勝

ドイツ1部フライブルクのMF鈴木唯人は現地時間8月30日、ブンデスリーガ第1節のブレーメン戦に出場し、ハットトリックの活躍で4-1の快勝に大きく貢献した。

ドイツ誌「キッカー」は開幕戦で躍動した日本人アタッカーを「主に鈴木の活躍によるものだ」と称賛している。

0-0で迎えた前半29分、右コーナーキックからファーサイドでマークを外すと、ヘディングで合わせて先制ゴールを奪った。味方のゴールで2-0として迎えた後半3分には、ペナルティーエリア内で味方の横パスに合わせて追加点をマーク。さらに同10分には、自ら起点となったカウンターからペナルティーエリア内へ走り込み、味方のパスを受けてチームの4点目を叩き込んだ。

開幕戦から3得点の大暴れを見せた鈴木について、同誌は「鈴木がハットトリック フライブルクがリーグ開幕戦でブレーメンを粉砕」と見出しを打って大々的に報道。さらに「鈴木がすべてを決めた」と特筆し、後半に一気に突き放した試合展開について「後半は明白な展開になった。それは主に鈴木の活躍によるものだ」と伝え、勝利を決定づけたパフォーマンスを高く評価している。

試合は終盤にブレーメンに1点を返されたものの、フライブルクが4-1で逃げ切った。チームの全4得点中3得点を叩き出し、開幕戦から出色のパフォーマンスを見せた鈴木。新シーズンのさらなる飛躍に向けて、これ以上ない最高のスタートを切った。（FOOTBALL ZONE編集部）