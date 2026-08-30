ふてくされてしまったゴールデンレトリバーの姿が話題です。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2万3000回再生を突破し、たくさんの反響が寄せられることとなりました。

【動画：10分間、買い物に行くため『車で大型犬に待ってもらった』結果→戻ると『運転席』にいて…まさかの『ふてくされ』】

車に戻ってみたら…

TikTokアカウント「mash_golden」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『マッシュ』ちゃんと暮らしています。マッシュちゃんと車で出かけていた投稿主さん。

途中で急な買い物が必要になり、マッシュちゃんには車内で待ってもらうことにしました。車内のエアコンをつけ、安全に配慮しながら10分ほど離れたそうです。

用事を終えて車へ戻ると、目に飛び込んできたのは驚きの光景でした。なんとマッシュちゃんが、堂々と運転席を陣取っていたのです。

「待たせてごめんね」と声をかけても、表情はどこか不満そう。明らかにいじけている様子に、投稿主さんも思わず笑ってしまったそうです。

ふてくされた顔にクスッ

投稿主さんが運転席へ戻ろうと、「ちょっと移動してね」とお願いしてみても、マッシュちゃんは動きません。「やだ！」と訴えるように、その場から一歩も退こうとしなかったそうです。

さらに、ちらりと睨みを利かせるおまけつき。しばらく待っても運転席を明け渡す気配がなく、時間だけが過ぎていきます。

そこで、たまりかねた投稿主さんは、ひとまず後部座席へ回ることに。すると今度は、運転席と後部座席の隙間から顔をのぞかせ、またもやじろり。最後まで不満をアピールしていたそうです。

待っていた寂しさが怒りに変わったのでしょうか。ふてくされた表情まで愛らしいマッシュちゃんに、思わず頬が緩む一幕でした。

この投稿には、「いじけてる顔も可愛い(笑)」「早くおみやげくれって顔www」「癒しのおすそわけをありがとう」など、多くのコメントが寄せられています。

穏やかなお散歩時間

そんなマッシュちゃんは、ときどきとってものんびりしたお散歩を楽しんでいます。特に小さな子どもと一緒に歩く日は、さらにゆったりペースになるそうです。

道端で子どもが突然お茶を飲み始めても、マッシュちゃんは急かす様子なし。隣でじっと待ちながら、のんびり時間を過ごしているのだとか。

マイペースな子どもに合わせて歩く姿は、とても穏やかです。車では運転席を譲らないほど強気なのに、お散歩ではゆったり。そんなギャップも魅力のひとつです。

家族と一緒に過ごす毎日は、平和で幸せな時間に包まれているようでした。

TikTokアカウント「mash_golden」には、他にもマッシュちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「mash_golden」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。