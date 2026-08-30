ごはん大好きな赤ちゃん犬は今日もモリモリ食欲旺盛！食べる様子を撮影していたらまさかの…！？美味しすぎて感情が限界突破したワンコの姿が、SNSで大きな反響を集めています。

【動画：赤ちゃん犬が『大好きなごはん』を食べるところを撮影→まさかの反応】

ごはん大好き！子犬の食事

Instagramアカウント「jrt_chata」に投稿されたのは、ジャックラッセルテリアの男の子「茶太郎」くんのごはんシーン。

この日、ごはんが大好きな愛犬の食事シーンを何気なく撮影していた飼い主さん。このとき生後2か月の茶太郎くん、短い尻尾を高速回転させながら、フードがお皿から飛び出してしまいそうなほど豪快に食べていたそう。

まだまだ成長途中の子犬が、モリモリと食べる姿にはホッと安心するとともに、思わずニンマリしてしまいます。

美味しすぎてまさかの…！？

順調に食べ進めていた茶太郎くんですが、ふいに顔をあげたかと思うと、何とも言えない声で鳴き出したそう。遠吠えにも似ている甲高い声…。それはまるで『うまぁ～い！！』と美味しさを噛みしめているかのよう…！

お目目をカッと開いた恍惚な表情が、茶太郎くんの気持ちを物語っていたといいます。カメラ目線で美味しさを訴えるなんて「撮影されてるの分かってた！？」と、あまりのタイミングの良さを勘ぐってしまいます。

その後は何事もなかったように食事を再開。見ているこちらが空腹を感じるほど、豪快で愛おしい茶太郎くんのごはんシーンなのでした♡

ペロペロ…氷に夢中♡

茶太郎くんが初めて迎えた夏、ハマったものは『氷』だったそう。ヤギミルクを薄めた氷を夢中でペロペロ…。食いしん坊の茶太郎くんらしい一心不乱な姿には、思わず頬が緩みます。

容器に入った氷を上手に取り出しては、カリカリと小気味よい音を立てて食べていたそう。勢い余って容器をかじってしまうほど、ヤギミルクの氷に夢中な茶太郎くん。ひんやりした口当たりとミルクの風味がやみつきなのでしょう。お腹を壊さないようほどほどにね、茶太郎くん！

Instagramアカウント「jrt_chata」には、子犬らしい無邪気な茶太郎くんが紹介されています。天真爛漫な姿に癒されてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「jrt_chata」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております