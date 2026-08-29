2024年8月29日にドジャースタジアムで行われた伝説の始球式

【MLB】ドジャース 2ー1 タイガース（日本時間29日・デトロイト）

節目で“登場”した。2024年8月28日（日本時間29日）、ドジャースタジアムでは歴史的な始球式が実現した。ドジャース・大谷翔平投手と愛犬デコピンによる異例の始球式。ちょうど2年を迎え、MLB公式X（旧ツイッター）などで再び脚光を浴びている。

試合前、背番号17のホームユニホームを着用したデコピンが大谷に抱えられて登場。マウンドにあがったデコピンは、大谷から「待て」を命じられると、ホームプレートの傍にお座りで待機。その後、置かれていたボールを咥えながら、ホームベース付近まで真っすぐに走って“ストライク投球”を披露。大谷とハイタッチし、場内から大歓声が起きた。

米スポーツ統計収集会社「Zoomph」によると、当日のインプレッション数は7450万、エンゲージメント数は2520万に達し「ドジャースのアカウントが今シーズン、SNS上で最もバズった日」とも言われていた。

この日、MLB公式SNSは「デコピンとショウヘイ・オオタニの始球式 2年前の今日、デコピンがドジャー・スタジアムで主役の座を奪った！」として映像と写真を公開した。この投稿には米国メディアやファンがこぞって反応した。

地元メディア「ドジャース・ネーション」は「今まで見た始球式で最高だった」と反応し、米ファンも「MVP MVP MVP」「大好きよ！」「私たちはもっとデコピンを必要としてるわ！」「デコピンは地球上のあらゆる他の種よりも優れている」「これほど素晴らしい始球式は、二度と見られない」「彼は素晴らしいピッチャーであるだけでなく、最高に“いい子”だ」と称賛が送られた。

MLB公式の投稿は日本時間の午前5時過ぎに行われた。大谷は午前7時30分プレーボールの敵地タイガース戦に「1番・指名打者」で先発するも、4打数無安打1四球だった。（Full-Count編集部）