いちき串木野市の海岸できのう28日、中学生と高校生合わせて3人が沖に流され行方不明になっていましたが、きょう29日、現場近くの海で3人が相次いで見つかり、死亡が確認されました。

亡くなったのは、いちき串木野市の高校生・下夷春樹さん(17)と、いちき串木野市の中学生・下夷健誠さん(13)、竹本敬浩さん(14)の3人です。

海保や消防によりますと、いちき串木野市の照島神社近くの海岸で、28日午後3時半過ぎ、中学生・高校生あわせて4人が沖に流され、3人が行方不明となっていました。

現場では夜を徹して捜索が続き、29日午前、現場近くの海上で2人が浮かんでいるのを発見し引き上げましたが、いずれも死亡が確認されました。

残る1人の捜索が続けられていましたが、午後3時半頃、現場近くの海上で下夷健誠さんが見つかり、3人全員の死亡が確認されました。

中高生5人は、 釣り をするために現場を訪れていた

海保によりますと、中高生たちは5人で28日午後2時ごろ、釣りをするために現場を訪れていたということで、その後、海に飛び込んだ高校生と中学生の2人が溺れ、助けようとした中学生2人も沖に流されたということです。

中学生1人は救助されました。

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