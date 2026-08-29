【FIBAワールドカップ予選】サウジアラビア代表 78−106 日本代表（日本時間8月28日／キング・アブドゥッラー・スポーツシティ）

【映像】絶叫級の「超速スリー」（実際の様子）

バスケットボール日本代表のPF八村塁（ロサンゼルス・クリッパーズ）が、衝撃の3ポイントシュートを沈めた。厳しいマークをものともせずタフショットを決め切るエースに、解説陣も絶叫した。

日本代表は8月28日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4」でサウジアラビア代表と対戦。序盤から試合の主導権を握り、106−78の大差で勝利した。

圧巻のパフォーマンスを見せたのが、2年ぶりに代表復帰した八村だ。驚愕プレーのひとつが第2クォーターの残り2分16秒。PG佐々木隆成（三遠ネオフェニックス）とのパス交換で前進し、左ウイングでボールを受けた八村は、すぐさまシュートモーションへ。ムハンマド・アリ・アブドゥル・ラフマンが慌ててブロックに入ったが、その上を越える高い軌道のショットを放ち、見事にリングを射抜いた。

解説陣も思わず「えぐーーーー！」

着地で後方にバランスを崩すほどのタフショットに、ABEMAで解説を務めた原修太（千葉ジェッツ）と、ゲスト出演したバスケットボールYouTuberのともやんは、口を揃えて「えぐーーー！」と大絶叫。続けて原は「またタフショットだったよ。すごすぎる」とコメントし、難しい体勢からでも超速スリーを決め切る八村の技術を称賛した。

またABEMAのコメント欄やSNSでも、ファンから「マジかよ八村」「クレイジー！」「OMG」「意味わからんってまじで」「サウジ泣いちゃうって」「レベチすぎる」「シュートまでが早いなー！」「八村がいる安心感がやばい」「これがNBA選手か…」「このタフスリーも決めるのか」など驚きの声が相次いだ。

なお、このシュートを決めた時点で八村はフィールドゴール成功率100％を継続。その後も高確率でシュートを決め続け、最終的には14本中11本を成功させ、成功率78.57％を記録した。

圧巻のエースムーブを見せた八村には、続く8月31日のカタール戦（トヨタアリーナ東京）でも、再び日本を勝利へ導く活躍に期待したい。

（ABEMA／バスケットボール日本代表）

