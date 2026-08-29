「サトウは例外」「最も大きな歓声を浴びた」得点力不足のバレンシアで存在感が際立つ19歳　起爆剤として地元メディアが期待「局面打開、動きの多さ、積極性をもたらす数少ない選手」

地元 メディア 『LAS PROVIN CIA S』では、開幕ゲームで枠内シュートがわずか2本に終わった バレンシア のファンが、フラストレーションを溜めながらもふたたび2戦目もスタンドを埋め尽くしたと回想。その上で、「スタジアム アナウンサー が先発メンバーを読み上げた際、最も大きな歓声を浴びたのがリュウノスケ・サトウだった」と振り返っている。

また、現地スポーツサイト『Plaza Deportiva』は現地時間27日、2戦を終え無得点のバレンシア攻撃陣の課題について論じるトピックを掲載した。その中で、「攻撃面でさらなるクオリティと選択肢が必要であることが改めて浮き彫りとなった」として前線の各アタッカーのパフォーマンス不足を訴えながらも、「サトウは例外」と強調。

同メディアは、「日本人選手は、ゴールに近いエリアで局面を打開する力、動きの多さ、積極性をもたらすことのできる数少ない選手の1人となっている」と評しており、「しかし、以前から続いている問題をサトウ1人ですべて解決することはできない。バレンシアは、より多くの選択肢、そして何よりも高いクオリティを備えた攻撃陣を構築する必要がある」と改善を求めている。

初のラ・リーガの舞台でシーズン序盤、“別格”とも言える評価を得ている佐藤。今後も、チームを牽引する存在として、国内外のファンから数えきれないほどの視線が注がれるはずだ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]