◇テニス 全米オープンシングルス予選3回戦（2026年8月28日 ニューヨーク）

テニスの4大大会今季最終戦、全米オープン（ニューヨーク）は28日、シングルス予選3回戦が行われ、元世界ランキング4位で現477位の錦織圭（36＝ユニクロ）は同157位の坂本怜（20＝IMG）に4−6、6−7（3−7）のストレートで敗れ、自身最後の4大大会で本戦出場はならなかった。

第1セットは第2ゲームをブレークして2―0とリードしたものの、直後に2度のブレークを許すなどで4ゲームを連取され、結局4―6で落とした。

第2ゲームは互いにサービスをキープして迎えたタイブレークで競り負けた。

今季限りでの現役引退を表明している錦織はワイルドカード（主催者推薦）で予選から出場。1回戦で世界ランク125位のゼバスティアン・オフナー（オーストリア）をフルセットの末に下し、2回戦では同670位の16歳、マイケル・アントニウス（米国）との20歳差対決をストレートで制していた。

坂本戦は当初27日に予定されていたが、雨のため順延されていた。錦織に憧れて15歳で渡米し、今年の全豪オープンで4大大会本戦初出場も果たした1メートル95のホープに屈し、14年に準優勝を飾った思い出の大会を去ることになった。

【錦織圭の4大大会本戦成績】

▽全豪オープン 28勝11敗 8強4回（12、15、16、19年）

▽全仏オープン 27勝12敗 8強3回（15、17、19年）

▽ウィンブルドン 22勝12敗 8強2回（18、19年）

▽全米オープン 27勝11敗 準優勝1回（14年）、4強2回（16、18年）