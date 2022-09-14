◇米女子ゴルフツアーFM選手権第1日（2026年8月27日 米マサチューセッツ州 TPCボストン（6533ヤード、パー72））

第1ラウンドが行われ、前週のCPKC女子オープンで今季2勝目、ツアー4勝目を挙げた山下美夢有（25＝花王）が10バーディー、1ボギー、1ダブルボギーの65をマークし、首位と1打差の2位につけた。日本人では10年の宮里藍以来16年ぶりの2週連続優勝に向けて好発進した。金世ヨン（キム・セヨン、33＝韓国）が64で単独トップに立った。

奪ったバーディーは10に達した。山下はつまずきながらも後半にショット、パットがさえて急浮上。2週連続優勝を視界に捉えた。

3アンダーで迎えた8番パー3で思わぬミスが出た。1打目をグリーン左のラフに外し、2打目はショート。次でグリーンに乗せたが、2・5メートルのボギーパットも入らない。「ちょっともったいなく悔しかった」というダブルボギーとなった。

しかし前週にツアー史上最少に並ぶスコアをマークした実力者は「すぐに切り替えた」。10番から4連続、15番から3連続バーディーで伸ばした。18番こそグリーン奥に外してボギーとしたが、フェアウエーキープ率100％、パーオン率77・78％、パット数は24とほぼ完璧なラウンドだった。

2週連続優勝となれば米ツアーでは自身初。日本人では10年2月に開幕戦ホンダPTT・LPGAタイランド、第2戦HSBC女子チャンピオンズを制した宮里藍以来16年ぶりの快挙となる。

前週とタイプの異なるコースでも「やることは同じ。頑張りたい」。淡々とツアー5勝目を目指す。