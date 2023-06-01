ネパールと中国の国境地帯で発生した大規模な土石流ですが、二次災害のリスクが高まっています。現場付近では、土砂などで水がせき止められて出来た“せき止め湖”が新たに確認されました。

撮影者

「すごい勢いだ、高いところへ逃げろ」

ネパールと中国の国境地帯を襲った大規模な土石流。各地で懸命な救助活動が続いています。

救助隊員が降り立ったのは、ネパールの水力発電所。泥に足がとられないよう、ほふく前進で向かった先には…男性の姿が。

救助隊（1）

「他に誰かいませんか？」

救助隊（2）

「誰もいません。全て流されてしまったのか」

ネパール首相府は、水力発電所から350人を救助したと発表していますが、いまも100人以上が取り残されたままになっています。

甚大な被害が出たネパール中部のヌワコット郡では…

報告:村橋佑一郎 記者

「国境の上流部からは50キロほど離れた村なんですけども、濁流はこの辺りまで到達していまして、あちらの川が氾濫したということです」

川沿いに残された家は、1階部分が完全に土砂に埋まり、屋根の部分は泥がかぶったままになっています。

報告:村橋佑一郎 記者

「市街地の建物が見えますが、土砂が町を覆っていますね。いま重機で捜索活動が行われているんでしょうか」

捜索が続く中、呆然として立ち尽くす人や崩れた建物で何かを捜す男性の姿がありました。

友人が行方不明のネパール人男性

「私の友人も橋の近くに住んでいた。彼は家族を助けようとして子どもたちは連れ出せたが、母親を助けに戻ったときに被害に遭ったと聞いている」

ネパールの首都カトマンズの病院では、連絡のつかない家族を捜す人たちが集まっていました。

夫が行方不明の女性

「夫はどこにいるの？」

別の女性

「戻ってくるよ、戻ってくるよ」

これまでにネパールでは579人が死亡。中国では5人の死亡が確認されています。今も2400人以上が行方不明になっていて、日本人5人の安否もわからないままです。

ネパール観光局は「連絡が取れない人のリスト」を公開。

そこには日本人とみられるヤマモト・トシタカさん、ヤマモト・カナコさんら、同じ名字5人の名前が掲載されています。

このリストの名前と一致する日本人の観光ツアーを手配したというネパールの旅行会社によると、「5人は幼い子どもを含む家族」だと話します。

旅行会社の担当者

「彼らは家族だと思います。彼らは中国側（チベット自治区）から入った。そして私たちは国境で彼らを迎え、カトマンズのホテルまで連れていく予定でした」

5人は国境付近を移動中に巻き込まれた可能性があり、家族を迎えに行ったネパール人の運転手の行方もわかっていないそうです。

大規模な土石流はなぜ起きたのか？

当初、「地震」が土石流を引き起こしたとの見方もありましたが、アメリカの地質調査所は土石流は「氷河の崩落」などが原因だと発表しました。現場周辺の衛星画像を解析した東京大学の渡邉英徳教授は…

東京大学大学院 渡邉英徳 教授

「これが崩壊した氷河のビフォー状態で。元々はこんな風に山頂に積もった雪が氷河になって積もっていた場所。それが、ごそっとえぐれてなくなっているような状態で」

崩れ落ちた斜面をはかると横はおよそ800メートル、縦はおよそ2キロメートルになるといいます。

東京大学大学院 渡邉英徳 教授

「山がそのまま崩れてきたような感じだと思っていただければよくて。それがドドドと斜面を下って下流の町に向けて、ずっと流れ下っていったという状況」

さらに、二次災害の懸念も…。

ドローン映像では、山から流れ出た大量の土砂が、水の流れをせき止め、ダムのようになっているのが確認できます。

中国当局は、こうした“せき止め湖”の貯水量が推定でおよそ200万立方メートルに達していると発表。今後3日間でさらに300万立方メートルの水が流れ込む見込みで、「決壊するリスクが高い」としています。