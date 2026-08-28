井ノ原快彦、約28年ぶりTBS連ドラ出演『Ｔシャツが乾くまで』咲子の“秘密”を知る重要人物役
蒼井優主演ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』（TBS系／毎週金曜22時）に、井ノ原快彦がゲスト出演。第8話（8月28日放送）のラストに、主人公・咲子の“秘密”を知る重要人物役でサプライズ登場した。
【写真】家を飛び出した咲子（蒼井優）『Ｔシャツが乾くまで』第8話より
本作は、TBSでは初執筆となる生方美久が脚本を手がける“喪失”と“再生”の物語。演出は土井裕泰が担当している。
井ノ原がTBSの連続ドラマに出演するのは、1998年の『Sweet Season』以来、約28年ぶり。数々の作品で主演を務めてきただけでなく番組の司会などマルチに活躍する井ノ原が、連続ドラマにゲスト出演するのは異例のこと。
第8話では、家を飛び出した咲子（蒼井）を心配した充（松山ケンイチ）が咲子の行方を追う中で、樹生（中島歩）をはじめとする咲子の関係者を集め、咲子がどんな人間なのか、いったいどこへ向かったのかを語り合う展開が描かれた。そこで明らかとなったのは、充の知らない咲子の意外な人物像で…。
そんな第8話のラストシーンで鮮烈な登場を果たしたのが、井ノ原演じる謎の男・篤彦だ。海辺の街を訪れた咲子は、篤彦とその子供たちと思われる男の子と女の子から笑顔で迎え入れられており、両者が気の置けない関係性であることがうかがえた。充とあずさ（夏帆）の関係を受け入れられず、傷ついた咲子が真っ先に向かった場所…井ノ原演じる謎の男・篤彦は、咲子の過去といったいどのように関わっているのか。第9話では衝撃の事実が明かされる。
金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』は、TBS系にて毎週金曜22時放送。
【写真】家を飛び出した咲子（蒼井優）『Ｔシャツが乾くまで』第8話より
本作は、TBSでは初執筆となる生方美久が脚本を手がける“喪失”と“再生”の物語。演出は土井裕泰が担当している。
井ノ原がTBSの連続ドラマに出演するのは、1998年の『Sweet Season』以来、約28年ぶり。数々の作品で主演を務めてきただけでなく番組の司会などマルチに活躍する井ノ原が、連続ドラマにゲスト出演するのは異例のこと。
そんな第8話のラストシーンで鮮烈な登場を果たしたのが、井ノ原演じる謎の男・篤彦だ。海辺の街を訪れた咲子は、篤彦とその子供たちと思われる男の子と女の子から笑顔で迎え入れられており、両者が気の置けない関係性であることがうかがえた。充とあずさ（夏帆）の関係を受け入れられず、傷ついた咲子が真っ先に向かった場所…井ノ原演じる謎の男・篤彦は、咲子の過去といったいどのように関わっているのか。第9話では衝撃の事実が明かされる。
金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』は、TBS系にて毎週金曜22時放送。