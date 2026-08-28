結婚噂のジジ・ハディッド、ブラッドリー・クーパーは歴代恋人とは「大きく違う」
モデルのジジ・ハディッド（31）が、結婚したと伝えられる恋人ブラッドリー・クーパー（51）との関係について語り、歴代恋人とは「大きく違う」と明かした。
【写真】30歳の誕生日に、ブラッドとのキスショットを共有したジジ
このたび仏版VOGUEの表紙を飾ったジジは、インタビューで「今の恋愛関係の良いところ、そしてこれまでの経験と大きく違うところは、心から正直になれること。思ったことを、思った時に言えること」とコメント。「お互いの仕事について、大変なことを必ずしも全て理解している訳ではないけれど、支えてくれる人、地に足を着けていられるよう手助けしてくれる人がいるのが大切」と語ったという。
これまでジジは、コディ・シンプソンやジョー・ジョナス、タイラー・キャメロンらと交際。2015年から2021年まで断続的に交際したゼイン・マリクとの間には、9月に6歳となる娘カイをもうけた。ブラッドリーとは2023年10月に交際が報じられ、関係をオープンにはしていないものの、たびたび2ショットをパパラッチされている。最近は、おそろいの指輪をはめた姿がキャッチされ、結婚の噂も浮上した。
またジジは、現地時間8月28日に公開された同誌の「Now Serving」シリーズで、プロシュートとハーブのパスタを紹介し、「彼に作っていることは確か。彼もこのパスタが大好き」と語っている。
【写真】30歳の誕生日に、ブラッドとのキスショットを共有したジジ
このたび仏版VOGUEの表紙を飾ったジジは、インタビューで「今の恋愛関係の良いところ、そしてこれまでの経験と大きく違うところは、心から正直になれること。思ったことを、思った時に言えること」とコメント。「お互いの仕事について、大変なことを必ずしも全て理解している訳ではないけれど、支えてくれる人、地に足を着けていられるよう手助けしてくれる人がいるのが大切」と語ったという。
またジジは、現地時間8月28日に公開された同誌の「Now Serving」シリーズで、プロシュートとハーブのパスタを紹介し、「彼に作っていることは確か。彼もこのパスタが大好き」と語っている。