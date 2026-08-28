「うさぎって、1日何個うんちするの？」小4男子の自由研究が、Threadsで注目を集めている。



【写真】多い日は400個以上！ うさぎのうんちを根気よく数える小4の息子さん

ペットのうさぎ、白々丸のうんちを毎日集め、ペットシーツの上に並べて、ていねいに数えているのは、もふろぐ（mofulog33）として会社で飼育するペットの発信も行う、株式会社宮崎塗装工業の社員の息子さん。



うんちを数える様子を興味深そうに見つめる、ワンちゃんの茶々丸くんも映っている。夏休みの自由研究として取り組む様子が「本気すぎる」「いったい何個なの！？」と反響を集め、投稿は2.2万いいねを獲得した。気になる結果は？自由研究を行った少年のママさん社員に話を聞いた。



――自由研究のテーマに選んだきっかけは？



ママ：会社では猫、犬、うさぎを飼っており、息子も普段からお世話をしています。夏休みに入って「今年の自由研究は何をやろう？」から始まり、息子が「白々丸のうんちは何個か調べる！」と言うので、私もそれは面白そう！と思ったのがきっかけです。



――うんちの採集・数え方は？



ママ：できるだけ正確な数を出せるように、決めた時間から翌日の同じ時間までを「1日」としました。白々丸が排泄したうんちをその都度集め、数えられる状態にしてから1個ずつ確認していました。途中で1個ずつ数えてたら時間がかかることに気付いた息子は、10個の集まりを作って効率的に数えるようになっていました。



――結果について



ママ：実際に数えてみることで、日によって違いがあることにも気付き、息子自身もさまざまなことに対して疑問を持つようになりました。今度は、食生活との関係も調べてみたいです。



――自由研究を通じて感じたことや成長した点は？



ママ：一番良かったのは、息子が「なんでだろう？」と思ったことを自分で実際に調べる経験ができたこと。最初は単純な疑問だったのが、調べていくうちに「日によって違うのは何でだろう？」「何で丸いんだろう？」など、新しい疑問がどんどん出てきました。親としては答えを教えるのではなく、まず自分で調べてみることの大切さを痛感しています。うんちは「身体のバロメーター」として、健康状態を知るための大切な観察材料でもあるのだと、改めて感じました。



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投稿には、「ていねいな観察、フィールドワーク素晴らしい」「ワンちゃんが食べてしまいそう」「何個か大体分かっていることは健康管理で大切」「おおこんなに数えたのか…と驚きました」などの反響が寄せられた。



子どもの純粋な疑問を大切に育てた自由研究。ペットのうんちからさまざまな疑問に広がり、学びの面白さを実感できる、貴重な体験になったのではないだろうか。



（まいどなニュース特約・瀬戸 ゆきほ）