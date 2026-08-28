『24時間テレビ』8月29日・30日タイムテーブル解禁！ 「TVer」では全編リアルタイム配信を実施
あす8月29日と30日の2日間にわたり放送される『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』（日本テレビ系）のタイムテーブルが、番組公式SNSにて解禁された。また、同番組がTverにて前編リアルタイム配信されることも決まった。
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24時間以上にわたる大型特別番組の全編リアルタイム配信を行うことは、日本テレビとして初の試み。これにより、テレビのない場所や外出先からでも、インターネットを通じてスマホやPC、タブレットなどで『24時間テレビ49』を放送と同時にリアルタイムで視聴できる。2日間のタイムテーブルは公式ＸやInstagramにて公開。
番組の今年のテーマは「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。東京・両国の国技館から生放送される。総合司会は内村光良、羽鳥慎一、水卜麻美・日本テレビアナウンサー。チャリティーパートナーはSixTONES、山崎育三郎、芳根京子。チャリティーランナーは星野真里。スペシャルサポーターを北川景子、ちゃんみなが務める。
『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』は、日本テレビ系にて8月29日18時30分〜8月30日20時54分放送。
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24時間以上にわたる大型特別番組の全編リアルタイム配信を行うことは、日本テレビとして初の試み。これにより、テレビのない場所や外出先からでも、インターネットを通じてスマホやPC、タブレットなどで『24時間テレビ49』を放送と同時にリアルタイムで視聴できる。2日間のタイムテーブルは公式ＸやInstagramにて公開。
『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』は、日本テレビ系にて8月29日18時30分〜8月30日20時54分放送。