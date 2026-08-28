松岡茉優×仲里依紗『ダウンタイム』美容整形の光と闇を描くメイン予告映像解禁
松岡茉優が主演を務め、仲里依紗が共演する9月17日配信スタートのNetflixシリーズ『ダウンタイム』より、美容整形の光と闇、心の葛藤を描くメイン予告映像と、キーアートが解禁された。
【動画】美容整形の光と闇、心の葛藤を描いた『ダウンタイム』メイン予告
本作は、美容整形業界に焦点を当て、“美”を追い求める人々の希望や葛藤、そしてその裏側に潜む光と闇をリアルに描き出すヒューマンサスペンス。
主人公は天才的なオペ技術を持つ形成外科医・沼田文（松岡茉優）。「医療で命を救う」という信条に従い行った緊急オペが原因で、勤務していた大学病院を去ることになる。そんな彼女をスカウトしたのは、「美で人を救う」ことが信条のカリスマ美容外科医・遠山凜（仲里依紗）。文は美容外科を否定してきたが、業界の闇を探るために、凜のクリニックで働き始める。「美」と「医療」に対する価値観が違う2人はそれぞれの信念をぶつけ合い、激しく対立するがー。
監督はYuki Saito。脚本は池上純哉。また、患者の特殊メークは、Amazing JIRO率いるチームにより、俳優一人一人にオーダーメイドで造形された。
タイトルにもなっている「ダウンタイム」とは、施術後の腫れや内出血などの症状が、自然な状態に落ち着くまでの回復期間のこと。本作ではその時間を「サナギが蝶になるまでの大事な時間」とし、物語を貫く重要なモチーフとして描いている。
この度解禁されたメイン予告映像は、命を救ったはずの処置を巡り「死んでやる！」と荒れる患者と、そんな患者の態度に葛藤する天才形成外科医・沼田文（松岡）の緊迫したシーンから幕を開ける。
大学病院を追われた文の前に立ち塞がるのは、街頭ビジョンに「神の手があなたを変える」と映し出される大手美容クリニックのカリスマ美容外科医・遠山凜（仲）。「生まれ持った容姿を否定し、加齢を否定し、一体それで何が得られるの？」「病気でもない人にメスは入れられない」と反発する文に対し、凜は「この世界に、病気じゃない人なんていないから」と冷徹かつ揺るぎない眼差しで言い放つ。
映像ではそのほか、「遠山クリニックの皆さんで〜す」とクリニックに潜入するキッズインフルエンサー（古川凛）や、「なんか飽きちゃって」と軽く顔を変えようとする若い患者（Koki,）、「頬骨のバッカルファットの下っ側？」と、理想の美を追い求めて文に細かなオーダーをする患者（安達祐実）、そして研ナオコ演じる「最後に綺麗になりたい」と切実な思いを抱く病床の患者まで、美に翻弄される人々の様々な欲望が映し出される。
「余命いくばくもない人が、最後に綺麗になりたいと願ってるの。美容外科医がそれをどうして断れるの？」と問いかける凜と、医療の真義に苦悩する文。2人の相反する価値観が激しくぶつかり合う。
一方、「この業界、黙って従っとったら笑っちゃうほど儲かるんよ」「偽物だらけなんですよ、今の美容外科医は」といった不穏な台詞とともに、凛が院長を務める遠山クリニックの麗しの副院長・小宮ルイ（間宮祥太朗）、やり手の看護チーフ・轟菜々実（田中みな実）、凜の父で美容整形業界で絶大な力を持つ遠山新（渡部篤郎）のほか、中川家礼二、城田優、泉里香、田村健太郎、篠井英介らが演じる人物たちが登場し、それぞれの思惑が複雑に交錯。華やかな美容医療業界の裏に蠢く金とエゴ、欲望の渦を鮮烈にあぶり出していく。
さらに、萩原利久、長井短、渡辺大知、シシド・カフカ、 増子直純、武田創世、天野はな、景井ひな、野呂佳代 、風間俊介、永作博美ら多彩なキャストが個性豊かなキャラクターを体現する姿も収められ、物語にさらなる奥行きと厚みをもたらす。
そしてラストには、「ダウンタイムは、未来に向かって飛び立つためにどうしても必要な時間なんです」「変わりたいんですよ」「さようなら、昔の自分」という言葉が響き、鮮烈な余韻を残す、衝撃の予告映像となっている。
あわせて解禁されたキーアートは、顔の半分を油絵風に加工された文と凜が並んだもの。対照的な思想を持つ二人の関係性を表すと同時に、美という果てしない理想に向き合う人間の業（ごう）と葛藤を表現した、鮮やかなコントラストが印象的なビジュアルだ。
Netflixシリーズ『ダウンタイム』は、Netflixにて9月17日より世界独占配信。
【動画】美容整形の光と闇、心の葛藤を描いた『ダウンタイム』メイン予告
本作は、美容整形業界に焦点を当て、“美”を追い求める人々の希望や葛藤、そしてその裏側に潜む光と闇をリアルに描き出すヒューマンサスペンス。
主人公は天才的なオペ技術を持つ形成外科医・沼田文（松岡茉優）。「医療で命を救う」という信条に従い行った緊急オペが原因で、勤務していた大学病院を去ることになる。そんな彼女をスカウトしたのは、「美で人を救う」ことが信条のカリスマ美容外科医・遠山凜（仲里依紗）。文は美容外科を否定してきたが、業界の闇を探るために、凜のクリニックで働き始める。「美」と「医療」に対する価値観が違う2人はそれぞれの信念をぶつけ合い、激しく対立するがー。
タイトルにもなっている「ダウンタイム」とは、施術後の腫れや内出血などの症状が、自然な状態に落ち着くまでの回復期間のこと。本作ではその時間を「サナギが蝶になるまでの大事な時間」とし、物語を貫く重要なモチーフとして描いている。
この度解禁されたメイン予告映像は、命を救ったはずの処置を巡り「死んでやる！」と荒れる患者と、そんな患者の態度に葛藤する天才形成外科医・沼田文（松岡）の緊迫したシーンから幕を開ける。
大学病院を追われた文の前に立ち塞がるのは、街頭ビジョンに「神の手があなたを変える」と映し出される大手美容クリニックのカリスマ美容外科医・遠山凜（仲）。「生まれ持った容姿を否定し、加齢を否定し、一体それで何が得られるの？」「病気でもない人にメスは入れられない」と反発する文に対し、凜は「この世界に、病気じゃない人なんていないから」と冷徹かつ揺るぎない眼差しで言い放つ。
映像ではそのほか、「遠山クリニックの皆さんで〜す」とクリニックに潜入するキッズインフルエンサー（古川凛）や、「なんか飽きちゃって」と軽く顔を変えようとする若い患者（Koki,）、「頬骨のバッカルファットの下っ側？」と、理想の美を追い求めて文に細かなオーダーをする患者（安達祐実）、そして研ナオコ演じる「最後に綺麗になりたい」と切実な思いを抱く病床の患者まで、美に翻弄される人々の様々な欲望が映し出される。
「余命いくばくもない人が、最後に綺麗になりたいと願ってるの。美容外科医がそれをどうして断れるの？」と問いかける凜と、医療の真義に苦悩する文。2人の相反する価値観が激しくぶつかり合う。
一方、「この業界、黙って従っとったら笑っちゃうほど儲かるんよ」「偽物だらけなんですよ、今の美容外科医は」といった不穏な台詞とともに、凛が院長を務める遠山クリニックの麗しの副院長・小宮ルイ（間宮祥太朗）、やり手の看護チーフ・轟菜々実（田中みな実）、凜の父で美容整形業界で絶大な力を持つ遠山新（渡部篤郎）のほか、中川家礼二、城田優、泉里香、田村健太郎、篠井英介らが演じる人物たちが登場し、それぞれの思惑が複雑に交錯。華やかな美容医療業界の裏に蠢く金とエゴ、欲望の渦を鮮烈にあぶり出していく。
さらに、萩原利久、長井短、渡辺大知、シシド・カフカ、 増子直純、武田創世、天野はな、景井ひな、野呂佳代 、風間俊介、永作博美ら多彩なキャストが個性豊かなキャラクターを体現する姿も収められ、物語にさらなる奥行きと厚みをもたらす。
そしてラストには、「ダウンタイムは、未来に向かって飛び立つためにどうしても必要な時間なんです」「変わりたいんですよ」「さようなら、昔の自分」という言葉が響き、鮮烈な余韻を残す、衝撃の予告映像となっている。
あわせて解禁されたキーアートは、顔の半分を油絵風に加工された文と凜が並んだもの。対照的な思想を持つ二人の関係性を表すと同時に、美という果てしない理想に向き合う人間の業（ごう）と葛藤を表現した、鮮やかなコントラストが印象的なビジュアルだ。
Netflixシリーズ『ダウンタイム』は、Netflixにて9月17日より世界独占配信。