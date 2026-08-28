アドベンチャー・コメディー『ナイト ミュージアム』放送決定【今後の「金曜ロードショー」ラインナップ】
アドベンチャー・コメディー『ナイト ミュージアム』（2006年）が、9月18日放送の日本テレビ系「金曜ロードショー」（後9：00〜後10：54）で放送されることが28日、発表された。
【写真】ハリーと仲間たちがヴォルデモート卿との最終決戦へ
『ナイト ミュージアム』は、何をやってもうまくいかない主人公・ラリーが、自然史博物館で夜警の仕事を始めると、そこは夜な夜な巨大な恐竜の化石が暴れだし、はく製の動物たちが走り回り、エジプトのミイラがよみがえる世にも奇妙な博物館だった。『ホーム・アローン』『ハリー・ポッター』のクリス・コロンバスが贈る、ワクワク・ドキドキ満載のアドベンチャー・コメディーとなっている。
監督は『ピンクパンサー』（2006年）、『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024年）のショーン・レヴィ氏が務める。
主役の警備員・ラリー役は、コメディー映画の大ヒットシリーズ『ミート・ザ・ペアレンツ』で、ロバート・デ・ニーロとともに主演を務めたベン・スティラー。博物館の展示物である、ルーズベルト大統領の蝋人形役は、アカデミー賞、エミー賞、ゴールデン・グローブ賞、グラミー賞など数々の賞に輝くアメリカを代表する名優ロビン・ウィリアムズ。ミイラとして展示されている古代エジプト王アクメンラー役は、ロックバンドQUEENのボーカル、フレディ・マーキュリーの半生を描いた『ボヘミアン・ラプソディ』（2018年）でアカデミー賞主演男優賞を獲得したラミ・マレックなど、実力派の俳優が勢ぞろいとなっている。
【今後の「金曜ロードショー」ラインナップ】
8月28日『8番出口』※本編ノーカット・地上波初放送
9月4日『タイタニック・前編』
9月11日『タイタニック・後編』
9月18日『ナイト ミュージアム』
【写真】ハリーと仲間たちがヴォルデモート卿との最終決戦へ
『ナイト ミュージアム』は、何をやってもうまくいかない主人公・ラリーが、自然史博物館で夜警の仕事を始めると、そこは夜な夜な巨大な恐竜の化石が暴れだし、はく製の動物たちが走り回り、エジプトのミイラがよみがえる世にも奇妙な博物館だった。『ホーム・アローン』『ハリー・ポッター』のクリス・コロンバスが贈る、ワクワク・ドキドキ満載のアドベンチャー・コメディーとなっている。
主役の警備員・ラリー役は、コメディー映画の大ヒットシリーズ『ミート・ザ・ペアレンツ』で、ロバート・デ・ニーロとともに主演を務めたベン・スティラー。博物館の展示物である、ルーズベルト大統領の蝋人形役は、アカデミー賞、エミー賞、ゴールデン・グローブ賞、グラミー賞など数々の賞に輝くアメリカを代表する名優ロビン・ウィリアムズ。ミイラとして展示されている古代エジプト王アクメンラー役は、ロックバンドQUEENのボーカル、フレディ・マーキュリーの半生を描いた『ボヘミアン・ラプソディ』（2018年）でアカデミー賞主演男優賞を獲得したラミ・マレックなど、実力派の俳優が勢ぞろいとなっている。
【今後の「金曜ロードショー」ラインナップ】
8月28日『8番出口』※本編ノーカット・地上波初放送
9月4日『タイタニック・前編』
9月11日『タイタニック・後編』
9月18日『ナイト ミュージアム』