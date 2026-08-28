【FIBAワールドカップ予選】サウジアラビア代表 78−106 日本代表（日本時間8月28日／キング・アブドゥッラースポーツシティ）

【映像】スティールから「逆手スラムダンク」

バスケットボール日本代表のPF八村塁（ロサンゼルス・クリッパーズ）が、相手のバックパスを読み切ってボールをスティール。そのまま左手でスラムダンクを叩き込み、ファンを興奮させた。

日本代表は8月28日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4」でサウジアラビア代表と対戦。序盤から試合のペースを握り、106−78の大差で勝利した。

この試合で圧巻のパフォーマンスを見せたのが八村だった。最初の大きな見せ場は第1クォーターの残り8分、PG河村勇輝（ロサンゼルス・クリッパーズ）のディフェンスに合わせるように動くと、ハリド・アブデル・ガバルのバックパスを狙いすましてスティールした。

八村はそのまま相手コートへ独走。右手でドリブルをつきながらゴールへ迫ると、最後は左手に持ち替え、豪快にリングへ叩き込むスラムダンクを決めた。

ABEMAでゲスト出演したバスケットボールYouTuberのともやんは、「さすが！ 今ので目が覚めました！ やっぱり八村選手が決めるとテンション上がりますね」と大興奮した。

また、ABEMAのコメント欄やSNS上では、「素晴らしいスティールからの豪快ダンクやな」「目覚ましダンク」「レブロンかよ」「和製レブロンだ」「バケモノだな」「やばすぎるわ」「NBA選手はオーラが違う」「1人だけレベル違う笑」「右でドリブルしてたのに最後逆手でダンクにいくのが異次元でした。しかもめっちゃ飛んでた」など歓喜の声が上がった。

この日の八村は27分42秒のプレータイムで、両チームトップの29得点に加え4リバウンド・2アシスト・3スティール・1ブロックと攻守で躍動。中でもフィールドゴールは14本中11本を成功させ、成功率は78.57％と驚異的なスタッツを残した。

圧倒的な存在感で日本代表を牽引し、勝利に導いた八村。続く8月31日のカタール戦（トヨタアリーナ東京）でも、攻守に渡る躍動が期待される。

（ABEMA／バスケットボール日本代表）

