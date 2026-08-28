オランダ1部NECナイメヘンから町田に完全移籍で加入した日本代表FW小川航基（29）が27日、東京都町田市のクラブハウスで会見した。W杯への近道として3年ぶりのJリーグ復帰を決断したことを明かし、チームをJ1初制覇に導く活躍を誓った。背番号は9。選手登録も完了し、あす29日、古巣でもあるアウェー水戸戦でメンバー入りする可能性が高まった。

小川は、力強い視線で揺るぎない決意を語った。「優勝に貢献できるように頑張っていきたい。自分の持てる全てを出しつつ、ゴールで数字を残さないといけない」。直近のW杯に出場した選手が大会直後にJクラブへ異例の移籍。10台ものテレビカメラが並ぶ前で、背番号9のユニホームに袖を通した。

当初はスペインやドイツなど欧州5大リーグ挑戦を狙っていた。3年ぶりのJリーグ復帰を決断したのは「僕が一番輝いて点が取れてW杯に一番近いところが町田だった」からだ。「（欧州で）今季15得点や20得点を取ったところで5大リーグへ行けても下位チームでカウンターサッカーになる。僕みたいなストライカーが活躍できるかと言われたら、そうは感じない」

1メートル86の長身を生かしたポストプレーやヘディング、前線でボールを収める技術や献身的な守備が持ち味。黒田監督が構築してきたスタイルと合致する。町田にはDF昌子やFW相馬らW杯経験のある選手も集う。自身の加入でW杯戦士は計5人に増え、Jクラブ別最多となった環境も決め手となった。

SNS上では「代表入りやW杯はもう諦めたのか」という声もある。だが「全くの逆。W杯に出るため、活躍するために帰ってきた。何事も諦めたわけではない」と真っ向から異を唱えた。今夏、経験したW杯は「人生最大の瞬間、大会だったのでもう一度出たい」と話す。オランダ戦では「鎌田の1ミリ」を演出し起死回生の同点劇に導いたが、今度こそ正真正銘のゴールへの思いだってある。

早ければあす29日の水戸戦がデビュー戦となる。シーズン途中に加入の選手がJ1得点王となれば史上初の快挙だ。ゴール量産で道を切り開き、この選択が正解だったことは自ら証明してみせる。（滝本 雄大）

▽鎌田の1ミリVTR W杯1次リーグ・オランダ戦（6月15日）の1―2で迎えた後半44分。右CKに途中出場のFW小川が飛び込み、起死回生の同点ヘッド弾が決まったように見えた。実際はMF鎌田の頭をかすめており、記録上も小川のアシスト、得点者は鎌田に。後に「鎌田の1ミリ」と呼ばれ、小川のW杯初得点はお預けとなった。

◇小川 航基（おがわ・こうき）1997年（平9）8月8日生まれ、横浜市出身の29歳。16年に桐光学園高から磐田入り。19年はJ2水戸に期限付き移籍し、J2の横浜FCに完全移籍した22年はMVPと得点王に輝く活躍でJ1昇格に貢献。23年7月にNECナイメヘンに期限付き移籍。日本代表は各年代で選出され、A代表デビューした19年E―1選手権の香港戦で3得点。今夏のW杯北中米大会にも出場した。1メートル86、80キロ。利き足は右。