吉永小百合主演！ 浅田次郎の長編小説『母の待つ里』映画化＆27年秋公開 脚本は小山薫堂、監督は前田哲
浅田次郎の長編小説『母の待つ里』が、吉永小百合を主演に迎え映画化され、2027年秋に公開予定であることが発表された。吉永は初の浅田作品出演となる。脚本は小山薫堂が手掛け、監督を前田哲が務める。
【写真】原作者の浅田次郎 原作書影も！
吉永小百合が自身125本目となる出演作として選んだのは、浅田次郎の『母の待つ里』（新潮文庫刊）。2015年には紫綬褒章を受章、2019年に菊池寛賞を受賞した浅田が「現代の日本」を舞台に据えた感動の長編小説が、映画化される。
大企業の社長として孤独を抱える松永徹。定年と同時に妻から離婚された室田精一。親を看取ったばかりのベテラン医師・古賀夏生。人生に疲れた三人が選んだのは“母”の待つふるさとへの里帰りだった。囲炉裏端に並ぶ手料理や昔話。“母”と過ごす時間が三人を少しずつ変えていく…。
今回の吉永と浅田の初タッグに関して、吉永は「浅田先生原作の映画に初めて出演させて頂くことになり、嬉しくて舞い上がっています」、浅田は「吉永小百合さんに『母の待つ里』のちよを演じていただくのは、昭和の時代に生まれ育ったひとりの小説家として望外の幸せを感じます」とコメントし、ふたりの互いへの深い敬意と期待がにじんでいる。
脚本は、『おくりびと』（2008年）を担当した小山薫堂。メガホンをとるのは前田哲監督。『老後の資金がありません！』（2020年）、『九十歳。何がめでたい』（2024年）と次々と話題作を発表し、登場人物たちを魅力的に輝かせることで観客に届く作品を作り続ける前田監督が、吉永と初タッグを組む。
撮影は、岩手県遠野を中心に、今年5月からスタートし、春夏編は7月でクランクアップ。今後、秋、冬の期間も撮影し、四季の移ろいを通して、日本の原風景を切り取り、登場人物たちの心情や人間関係の変化を映し出している。来年1月に撮了予定だ。
映画『母の待つ里』は、2027年秋公開予定。
吉永小百合、浅田次郎、小山薫堂、前田哲監督、岡田有正（企画・プロデュース）のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■吉永小百合
15才で映画俳優になり、好運に恵まれて今日まで歩いて来ました。『母の待つ里』は、私にとって125本目の映画です。浅田先生原作の映画に初めて出演させて頂くことになり、嬉しくて舞い上がっています。
そして、前田監督の若々しいエネルギーをしっかり受け止め、「心の母」をひたむきに演じたいと、祈る様な思いです。5月にクランク・インして、これから秋編、厳しい寒さの中での冬編の撮影に入って行きますが、スタッフ、キャストの皆様と共に、来年秋の公開に向けて力を尽くします。
■浅田次郎（原作）
思い起こせば高倉健さんに『鉄道員』の佐藤乙松を演じていただいてから、四半世紀あまりの歳月が流れました。
そして今、吉永小百合さんに『母の待つ里』のちよを演じていただくのは、昭和の時代に生まれ育ったひとりの小説家として望外の幸せを感じます。私たちは人間らしい自然な営みを忘れて、便利さと快楽の追求でしかない不自然の中で生きています。ちよさんはそんな私たちにとって、虚も実もない、あらたかな自然そのものです。
■小山薫堂（脚本）
「ふるさと」への想いをクリエイティブの根幹にしてきた田舎者の自分が、「ふるさとを持たない人たちの心を描く」…これは私にとって一つの大きな挑戦でした。
しかも原作は、敬愛する浅田次郎先生。そして主演はまさかの吉永小百合さん！ この作品はいわば、都会の暮らしに疲れた大人たちを癒す現代のおとぎ話ですが、この夢のような座組での映画に携わること自体が、自分にとってのいちばんのおとぎ話でもあります。
■前田哲（監督）
今回映画作りをご一緒してつくづく感じたことは、吉永小百合さんは心の中にいつも他者へのギフトを持ってられる方であるということです。
それは、映画『母の待つ里』の主人公ちよが、悲しみも苦しみも寂しさも包むように全てを受け入れて、命ある限り懸命に「母」として生きていく姿そのものであります。
損得もなく見返りも求めず、切実な思いに駆られて行動する姿そのものが希望であり、暗闇にさす光だと思っています。
浅田次郎先生の原作にあるスピリットをしっかりと引き継ぎつつ、多くの方達にギフトを届けることができるよう丁寧に制作しております。映画の完成までしばしお待ちください。
■岡田有正（企画・プロデュース／『老後の資金がありません！』、『九十歳。何がめでたい』ほか）
圧倒的な美しさと気品で時代を彩り、日本映画界の光であり続ける吉永小百合さんを主演にお迎えし、浅田次郎先生の『母の待つ里』を映画化できることを大変光栄に思います。
不寛容さと孤独感が漂う現代において、本作は傷ついた人々に寄り添う母を通じて描かれる「誰もが思い当たる節のある現代の物語」です。
どれほど時代が変化しようとも、決して失われてはならない人と人との繋がり、移ろいゆく日本の美しい四季や自然とともに、かけがえのない暮らしを時間をかけて丁寧に描き出し、映画館のスクリーンを通じて、「こころのふるさと」を世界の皆様へお届けいたします。
【写真】原作者の浅田次郎 原作書影も！
吉永小百合が自身125本目となる出演作として選んだのは、浅田次郎の『母の待つ里』（新潮文庫刊）。2015年には紫綬褒章を受章、2019年に菊池寛賞を受賞した浅田が「現代の日本」を舞台に据えた感動の長編小説が、映画化される。
今回の吉永と浅田の初タッグに関して、吉永は「浅田先生原作の映画に初めて出演させて頂くことになり、嬉しくて舞い上がっています」、浅田は「吉永小百合さんに『母の待つ里』のちよを演じていただくのは、昭和の時代に生まれ育ったひとりの小説家として望外の幸せを感じます」とコメントし、ふたりの互いへの深い敬意と期待がにじんでいる。
脚本は、『おくりびと』（2008年）を担当した小山薫堂。メガホンをとるのは前田哲監督。『老後の資金がありません！』（2020年）、『九十歳。何がめでたい』（2024年）と次々と話題作を発表し、登場人物たちを魅力的に輝かせることで観客に届く作品を作り続ける前田監督が、吉永と初タッグを組む。
撮影は、岩手県遠野を中心に、今年5月からスタートし、春夏編は7月でクランクアップ。今後、秋、冬の期間も撮影し、四季の移ろいを通して、日本の原風景を切り取り、登場人物たちの心情や人間関係の変化を映し出している。来年1月に撮了予定だ。
映画『母の待つ里』は、2027年秋公開予定。
吉永小百合、浅田次郎、小山薫堂、前田哲監督、岡田有正（企画・プロデュース）のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■吉永小百合
15才で映画俳優になり、好運に恵まれて今日まで歩いて来ました。『母の待つ里』は、私にとって125本目の映画です。浅田先生原作の映画に初めて出演させて頂くことになり、嬉しくて舞い上がっています。
そして、前田監督の若々しいエネルギーをしっかり受け止め、「心の母」をひたむきに演じたいと、祈る様な思いです。5月にクランク・インして、これから秋編、厳しい寒さの中での冬編の撮影に入って行きますが、スタッフ、キャストの皆様と共に、来年秋の公開に向けて力を尽くします。
■浅田次郎（原作）
思い起こせば高倉健さんに『鉄道員』の佐藤乙松を演じていただいてから、四半世紀あまりの歳月が流れました。
そして今、吉永小百合さんに『母の待つ里』のちよを演じていただくのは、昭和の時代に生まれ育ったひとりの小説家として望外の幸せを感じます。私たちは人間らしい自然な営みを忘れて、便利さと快楽の追求でしかない不自然の中で生きています。ちよさんはそんな私たちにとって、虚も実もない、あらたかな自然そのものです。
■小山薫堂（脚本）
「ふるさと」への想いをクリエイティブの根幹にしてきた田舎者の自分が、「ふるさとを持たない人たちの心を描く」…これは私にとって一つの大きな挑戦でした。
しかも原作は、敬愛する浅田次郎先生。そして主演はまさかの吉永小百合さん！ この作品はいわば、都会の暮らしに疲れた大人たちを癒す現代のおとぎ話ですが、この夢のような座組での映画に携わること自体が、自分にとってのいちばんのおとぎ話でもあります。
■前田哲（監督）
今回映画作りをご一緒してつくづく感じたことは、吉永小百合さんは心の中にいつも他者へのギフトを持ってられる方であるということです。
それは、映画『母の待つ里』の主人公ちよが、悲しみも苦しみも寂しさも包むように全てを受け入れて、命ある限り懸命に「母」として生きていく姿そのものであります。
損得もなく見返りも求めず、切実な思いに駆られて行動する姿そのものが希望であり、暗闇にさす光だと思っています。
浅田次郎先生の原作にあるスピリットをしっかりと引き継ぎつつ、多くの方達にギフトを届けることができるよう丁寧に制作しております。映画の完成までしばしお待ちください。
■岡田有正（企画・プロデュース／『老後の資金がありません！』、『九十歳。何がめでたい』ほか）
圧倒的な美しさと気品で時代を彩り、日本映画界の光であり続ける吉永小百合さんを主演にお迎えし、浅田次郎先生の『母の待つ里』を映画化できることを大変光栄に思います。
不寛容さと孤独感が漂う現代において、本作は傷ついた人々に寄り添う母を通じて描かれる「誰もが思い当たる節のある現代の物語」です。
どれほど時代が変化しようとも、決して失われてはならない人と人との繋がり、移ろいゆく日本の美しい四季や自然とともに、かけがえのない暮らしを時間をかけて丁寧に描き出し、映画館のスクリーンを通じて、「こころのふるさと」を世界の皆様へお届けいたします。