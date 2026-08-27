「影響を及ぼせず」４−０→４−５でCL衝撃敗退の欧州名門、日本人MFにまさかの“２点”評価「すぐ相手に上回られた」
まさかの敗退を避けるために投入されたが、流れを変えるには至らなかった。
旗手怜央が所属するセルティックは８月25日、チャンピオンズリーグ予選プレーオフで、LASKを相手に逆転での敗退を余儀なくされている。
第１レグで３−０と快勝したセルティックは、この日の第２レグも先制に成功。だが、２戦合計で４−０の圧倒的リードから、後半途中に１点差まで詰め寄られる。マーティン・オニール監督は63分に旗手らを投入。さらに交代カードを切って逃げ切りを試みた。
だが、セルティックはアディショナルタイムに痛恨の失点。延長にもつれこまれると、さらに追加点を許して逆転される。旗手はその後、PKを献上。これは決まらず、失点には至らなかったが、チームはそのまま２戦合計４−５で敗退している。
試合後、セルティック専門サイト『67 HAIL HAIL』は、採点記事で旗手に４点をつけ、「かつてのハタテほどに試合に影響力を及ぼすことはできなかった」と報じた。
「だが、彼が出場していた時間のほとんどでセルティックが押されていたことを考えれば、それはさほど驚くことではなかった」
一方、『GlasgowWorld』は２点の低評価。「試合を落ち着かせようとしているようだった」と伝えている。
「最初はいくつか良い判断でそれができていたが、すぐにLASKが彼を上回り、PKを与えた」
旗手は先日、ギリシャやMLS、オーストリアからのオファーを断ったことが報じられたばかりだ。セルティックとオニール監督は放出の意向ながら、５大リーグを望む旗手が納得するオファーは届いていないと言われる。
去就が不透明ななか、欧州最高峰の舞台に立つ切符もなくなった。旗手とセルティックの決断に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「すごい額だったんで」日本代表主力が衝撃告白！３月にまさかの“サウジ移籍”を決断→反対された人物を明かす「絶対にやめて」
旗手怜央が所属するセルティックは８月25日、チャンピオンズリーグ予選プレーオフで、LASKを相手に逆転での敗退を余儀なくされている。
第１レグで３−０と快勝したセルティックは、この日の第２レグも先制に成功。だが、２戦合計で４−０の圧倒的リードから、後半途中に１点差まで詰め寄られる。マーティン・オニール監督は63分に旗手らを投入。さらに交代カードを切って逃げ切りを試みた。
試合後、セルティック専門サイト『67 HAIL HAIL』は、採点記事で旗手に４点をつけ、「かつてのハタテほどに試合に影響力を及ぼすことはできなかった」と報じた。
「だが、彼が出場していた時間のほとんどでセルティックが押されていたことを考えれば、それはさほど驚くことではなかった」
一方、『GlasgowWorld』は２点の低評価。「試合を落ち着かせようとしているようだった」と伝えている。
「最初はいくつか良い判断でそれができていたが、すぐにLASKが彼を上回り、PKを与えた」
旗手は先日、ギリシャやMLS、オーストリアからのオファーを断ったことが報じられたばかりだ。セルティックとオニール監督は放出の意向ながら、５大リーグを望む旗手が納得するオファーは届いていないと言われる。
去就が不透明ななか、欧州最高峰の舞台に立つ切符もなくなった。旗手とセルティックの決断に注目だ。
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