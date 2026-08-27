阪神ファンYouTuber・トラヤマが激怒「ぶっ壊れ信号機すぎる」中日戦の完封負けで連覇に黄信号
YouTubeチャンネル「トラヤマ(虎山)torayama プロ野球愛好家 棒球愛好者」が、「【連覇危うし】優勝マジック点灯寸前の阪神、中日に完敗＆連敗喫し2位巨人に1.5ゲーム差に迫られる緊急事態に... ため息の嵐。三塁コーチ秀太ぶっ壊れ信号機/佐藤輝明悪送球/サノーホームラン/天敵福永」と題した動画を公開した。動画では、トラヤマがバンテリンドームで行われた中日ドラゴンズ対阪神タイガースの試合を観戦し、阪神の完封負けに肩を落とすリアルな様子が収められている。
試合前、トラヤマは「山本屋本店」で名物の味噌煮込みうどんを堪能。「二郎系ラーメンぐらい硬めの麺だけど、もっちりもしていて美味い」と絶賛し、試合に向けて英気を養った。また、阪神の私設応援団「東海猛虎会」による独特な応援スタイル「東海式応援」を体験できることを楽しみにしつつ、バンテリンドームへと足を踏み入れた。
しかし、試合は初回から波乱の展開に。阪神の守備の乱れから幸先悪く1点を先制されると、トラヤマは「バンテリンの魔物、初回から発動しすぎ」と苦い表情を浮かべた。4回表の無死一・二塁のチャンスでは、大山悠輔のヒットで二塁走者が本塁を突くもタッチアウト。これには「ぶっ壊れ信号機すぎるやろ、なんで回してんねん」と三塁コーチの判断に激怒し、レフトスタンドがざわつく事態となった。
さらに、5回裏には「阪神天敵オールスターズの一員」と評する福永裕基に本塁打を浴び、6回裏にはサノーに2試合連続となる本塁打を許す展開に。「マジで中日のダルベックやん」と頭を抱え、反撃の糸口を見出せない阪神打線に「言葉を失うわ、こんなん」と深いため息を漏らした。
試合はそのまま阪神が1点も奪えず、0対4で無念の完封負け。球場を後にしたトラヤマは、2位の巨人が勝利し、ゲーム差が1.5に縮まったことを確認すると「普通に優勝危ない」と強い危機感を露わにした。起用への不満も漏らしつつ、「これ明日勝ちに行かなあかん」と次戦での奮起を強く祈る形で、波乱の一日を締めくくった。
試合前、トラヤマは「山本屋本店」で名物の味噌煮込みうどんを堪能。「二郎系ラーメンぐらい硬めの麺だけど、もっちりもしていて美味い」と絶賛し、試合に向けて英気を養った。また、阪神の私設応援団「東海猛虎会」による独特な応援スタイル「東海式応援」を体験できることを楽しみにしつつ、バンテリンドームへと足を踏み入れた。
しかし、試合は初回から波乱の展開に。阪神の守備の乱れから幸先悪く1点を先制されると、トラヤマは「バンテリンの魔物、初回から発動しすぎ」と苦い表情を浮かべた。4回表の無死一・二塁のチャンスでは、大山悠輔のヒットで二塁走者が本塁を突くもタッチアウト。これには「ぶっ壊れ信号機すぎるやろ、なんで回してんねん」と三塁コーチの判断に激怒し、レフトスタンドがざわつく事態となった。
さらに、5回裏には「阪神天敵オールスターズの一員」と評する福永裕基に本塁打を浴び、6回裏にはサノーに2試合連続となる本塁打を許す展開に。「マジで中日のダルベックやん」と頭を抱え、反撃の糸口を見出せない阪神打線に「言葉を失うわ、こんなん」と深いため息を漏らした。
試合はそのまま阪神が1点も奪えず、0対4で無念の完封負け。球場を後にしたトラヤマは、2位の巨人が勝利し、ゲーム差が1.5に縮まったことを確認すると「普通に優勝危ない」と強い危機感を露わにした。起用への不満も漏らしつつ、「これ明日勝ちに行かなあかん」と次戦での奮起を強く祈る形で、波乱の一日を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
現在チャンネル登録者10万人を目指しています。 主に阪神戦がある日は毎日投稿してます。 たくさんの阪神ファン＆プロ野球ファンに おもしろいと思える動画を投稿しています。 "トラヤマの動画だから見る"という視聴者を たくさんつけたいと思っています。中毒性を高めたい。