市原隼人主演『おいしい給食 season4』新ライバル生徒役＆追加キャスト発表 いとうまい子の続投も決定
10月より放送スタートする市原隼人主演ドラマ『おいしい給食 season4』（テレビ神奈川ほか）より、橋本偉成、川田広樹（ガレッジセール）、尚玄、八嶋智人、田山涼成の出演、いとうまい子の続投が発表。併せて、第1話の場面写真、本編映像初解禁となる15秒スポット映像2本が公開された。
【動画】15秒スポット「も〜ずくっずくっずくっ」♪ 給食に狂喜乱舞する甘利田再び
本作は、給食マニアの教師・甘利田幸男と給食マニアの生徒が、「どちらが給食をおいしく食べるか」を競い合う姿を描く、笑って泣ける学園グルメコメディ。シリーズ開始から7年目を迎え、ドラマ3シーズン、劇場版映画4本を経て、給食偏愛教師・甘利田幸男が、ついに南国・沖縄の地へやって来る。
給食のために学校に来ていると言っても過言ではない中学教師・甘利田幸男（市原）。南国の地へ転勤して一年、給食好きを誰にも気づかれることなく、完璧な日々を送っていた。そんなある日、甘利田のクラスに転校生・當間レンがやってくる。
今日の献立は、【ソーミンチャンプルー】に【パッションフルーツゼリー】という南国ならではのローカル給食。そこで思わぬトラブルに困惑する甘利田をよそに、あるアレンジを加えて淡々と給食を楽しむレン。その姿を見た甘利田は、新たな給食バトルの幕開けを予感する――。
この度、新ヒロイン・平良美晴役を務める山本千尋に続き、追加キャストが解禁。沖縄の地で甘利田のライバルとなる転校生・當間レン役に、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）中川秀政役など話題作へ多数出演する橋本偉成が抜てき。
橋本は「綾部監督の熱さ、田口監督の面白さ、市原さんのメラメラパワーを感じながら、毎日とても刺激的で、とにかく楽しくて撮影が終わってしまうことがとても寂しかったです。現場は明るくて、給食もものすごく美味しくて、校歌もステキで…全てが貴重な時間でした」と充実した撮影を振り返る。
甘利田が赴任した牧志間中学校で英語教師をしている財部岳人役には、沖縄出身のガレッジセール・川田広樹。川田は「今回は沖縄が舞台ということで、言葉もイントネーションもありのままの僕で演じさせていただきました。市原隼人さんはもちろんなんですけど、僕の芝居でも笑っていただけたら嬉しいです」とアピール。
音楽教師の島袋天音役は、同じく沖縄出身の尚玄。尚玄は「すでに世界観が確立された本作に参加するのはプレッシャーもありましたが、島袋という今までにないユニークなキャラクターに魂を込めて演じました」とコメントを寄せた。
校長の平良金治役には、田山涼成がふんする。田山は「今回出演のお話をいただいて、前シリーズを拝見しましたら…びっくり！！ 市原隼人さんの、キレキレの演技にどんどん引き込まれて『おいしい給食』の大ファンになりました。こんな楽しい出会いに、気持ちのマグマを溜めて、爆発したいと思っています」と声を弾ませる。
さらに、甘利田に危機をもたらす隣町の南風山中学校長、宮里要役として八嶋智人が出演。八嶋は「何が凄いって、そりゃ市原隼人君演じる甘利田先生の給食に向かうメンタル・フィジカル両方のエネルギーがMAXであること。現場で何度もMAXを叩き出す姿は芸術だし、またそれを画面に焼き付けるスタッフさんの誠実さも芸術。実は脚本も、時代感を少し先取りした秀逸さがあり、家族で深く楽しんでもらえる作品です」と本作を絶賛した。
そして、甘利田をからかうのが楽しみな給食のおばさん・牧野文枝役のいとうまい子が、今シーズンも出演する。いとうは「誰よりも給食を愛し、一口一口を全力で味わってくださる甘利田先生を見ていると、給食って本当に人を幸せにする力があるんだなあと改めて感じます。今回も、クスッと笑って、お腹が空いて、とっても給食が恋しくなるような物語をお届けします」と語っている。
あわせて、第1話の場面写真、本編映像初解禁となる15秒スポット映像2本「うまそげな島編」「もずく丼編」を公開。
「うまそげな島編」には、甘利田が、猛烈な暑さの中、毎朝の自転車通勤に辟易としている様子や、琉球給食を満喫する姿が。
「もずく丼編」は、甘利田が沖縄の学校給食で大人気のもずく丼を「も〜ずくっずくっずくっ、アイや、アイや。ずくっずくっ、も〜ずく」とルンルンで食べる姿のほか、新ヒロインの平良美晴先生、今回解禁された新キャストたちが登場している。
ドラマ『おいしい給食 season4』（全10話）は、テレビ神奈川、TOKYO MX、BS12トゥエルビほかで10月より順次放送。
※追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■橋本偉成（當間レン役）
みなさまはじめまして！當間レンを演じました橋本偉成です。僕は「おいしい給食」が大好きで、まさかその大好きなドラマで、甘利田先生の新ライバル役を演じられる日が来るなんて、夢にも思っていませんでした！
綾部監督の熱さ、田口監督の面白さ、市原さんのメラメラパワーを感じながら、毎日とても刺激的で、とにかく楽しくて撮影が終わってしまうことがとても寂しかったです。撮影終了の日には、クラスのみんなで号泣しました。現場は明るくて、給食もものすごく美味しくて、校歌もステキで…全てが貴重な時間でした。今回も、笑いあり！感動ありです！お楽しみに！！
■川田広樹／ガレッジセール（財部岳人役）
最初おいしい給食を観た時に市原隼人さんの芝居が振り切ってて、面白いっ！そして悔しいっ！って思いました。
今回は沖縄が舞台ということで、言葉もイントネーションもありのままの僕で演じさせていただきました。長台詞は大変でしたが、とっても楽しい現場でした！市原隼人さんを筆頭に素敵なキャスト・スタッフに恵まれて幸せでした。市原隼人さんはもちろんなんですけど、僕の芝居でも笑っていただけたら嬉しいです。「おいしい給食season4」よろしくお願いします！
■尚玄（島袋天音役）
「おいしい給食」ファンの皆様、この度シーズン4に参加させていただくことになりました尚玄です。
リハーサルの段階から、市原隼人さんをはじめ、監督・プロデューサー、そして生徒の皆さんの作品に対する熱量とコミットメントの高さに驚かされました。すでに世界観が確立された本作に参加するのはプレッシャーもありましたが、島袋という今までにないユニークなキャラクターに魂を込めて演じました。登場を楽しみにしていてください。
■いとうまい子（牧野文枝役）
牧野文枝でございます。このたび、また皆さまにお会いできることになり、本当にうれしく思っています。私にとって配膳室は、子どもたちや先生方の笑顔を一番近くで見られる特別な場所です。「おいしかった！」という声を聞くたびに、今日も頑張って良かったと、心が温かくなります。
そして、誰よりも給食を愛し、一口一口を全力で味わってくださる甘利田先生を見ていると、給食って本当に人を幸せにする力があるんだなあと改めて感じます。今回も、クスッと笑って、お腹が空いて、とっても給食が恋しくなるような物語をお届けします。皆さまの心とお腹を満たせるよう、頑張ります。どうぞ、おいしい給食の時間をお楽しみくださいませ！
■八嶋智人（宮里要役）
お話を頂いてサブスクで慌てて見始めたら、面白過ぎて、一気に全シリーズ・全映画を拝見してからクランクインしました。『おいしい給食』ロスの僕にとって現場は夢のようでした。市原隼人くんに矢継ぎ早に質問しまくって、写真撮ってもらって、普通のファン状態でした。
何が凄いって、そりゃ市原隼人君演じる甘利田先生の給食に向かうメンタル・フィジカル両方のエネルギーがMAXであること。現場で何度もMAXを叩き出す姿は芸術だし、またそれを画面に焼き付けるスタッフさんの誠実さも芸術。実は脚本も、時代感を少し先取りした秀逸さがあり、家族で深く楽しんでもらえる作品です。僕も楽しみです。皆さんも是非楽しみに観て下さいね。
■田山涼成（平良金治役）
面白いですねー、楽しいですねー、そして、ほろっとさせられますね！！今回出演のお話をいただいて、前シリーズを拝見しましたら…びっくり！！演じる側から、すっかり観る側になってしまいました。自分がいちばん、びっくりしています。市原隼人さんの、キレキレの演技にどんどん引き込まれて「おいしい給食」の大ファンになりました。
今回、平良校長役で、出演させていただきます。こんな楽しい出会いに、気持ちのマグマを溜めて、爆発したいと思っています。どうぞみなさま楽しみにしていてください。
【動画】15秒スポット「も〜ずくっずくっずくっ」♪ 給食に狂喜乱舞する甘利田再び
本作は、給食マニアの教師・甘利田幸男と給食マニアの生徒が、「どちらが給食をおいしく食べるか」を競い合う姿を描く、笑って泣ける学園グルメコメディ。シリーズ開始から7年目を迎え、ドラマ3シーズン、劇場版映画4本を経て、給食偏愛教師・甘利田幸男が、ついに南国・沖縄の地へやって来る。
今日の献立は、【ソーミンチャンプルー】に【パッションフルーツゼリー】という南国ならではのローカル給食。そこで思わぬトラブルに困惑する甘利田をよそに、あるアレンジを加えて淡々と給食を楽しむレン。その姿を見た甘利田は、新たな給食バトルの幕開けを予感する――。
この度、新ヒロイン・平良美晴役を務める山本千尋に続き、追加キャストが解禁。沖縄の地で甘利田のライバルとなる転校生・當間レン役に、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）中川秀政役など話題作へ多数出演する橋本偉成が抜てき。
橋本は「綾部監督の熱さ、田口監督の面白さ、市原さんのメラメラパワーを感じながら、毎日とても刺激的で、とにかく楽しくて撮影が終わってしまうことがとても寂しかったです。現場は明るくて、給食もものすごく美味しくて、校歌もステキで…全てが貴重な時間でした」と充実した撮影を振り返る。
甘利田が赴任した牧志間中学校で英語教師をしている財部岳人役には、沖縄出身のガレッジセール・川田広樹。川田は「今回は沖縄が舞台ということで、言葉もイントネーションもありのままの僕で演じさせていただきました。市原隼人さんはもちろんなんですけど、僕の芝居でも笑っていただけたら嬉しいです」とアピール。
音楽教師の島袋天音役は、同じく沖縄出身の尚玄。尚玄は「すでに世界観が確立された本作に参加するのはプレッシャーもありましたが、島袋という今までにないユニークなキャラクターに魂を込めて演じました」とコメントを寄せた。
校長の平良金治役には、田山涼成がふんする。田山は「今回出演のお話をいただいて、前シリーズを拝見しましたら…びっくり！！ 市原隼人さんの、キレキレの演技にどんどん引き込まれて『おいしい給食』の大ファンになりました。こんな楽しい出会いに、気持ちのマグマを溜めて、爆発したいと思っています」と声を弾ませる。
さらに、甘利田に危機をもたらす隣町の南風山中学校長、宮里要役として八嶋智人が出演。八嶋は「何が凄いって、そりゃ市原隼人君演じる甘利田先生の給食に向かうメンタル・フィジカル両方のエネルギーがMAXであること。現場で何度もMAXを叩き出す姿は芸術だし、またそれを画面に焼き付けるスタッフさんの誠実さも芸術。実は脚本も、時代感を少し先取りした秀逸さがあり、家族で深く楽しんでもらえる作品です」と本作を絶賛した。
そして、甘利田をからかうのが楽しみな給食のおばさん・牧野文枝役のいとうまい子が、今シーズンも出演する。いとうは「誰よりも給食を愛し、一口一口を全力で味わってくださる甘利田先生を見ていると、給食って本当に人を幸せにする力があるんだなあと改めて感じます。今回も、クスッと笑って、お腹が空いて、とっても給食が恋しくなるような物語をお届けします」と語っている。
あわせて、第1話の場面写真、本編映像初解禁となる15秒スポット映像2本「うまそげな島編」「もずく丼編」を公開。
「うまそげな島編」には、甘利田が、猛烈な暑さの中、毎朝の自転車通勤に辟易としている様子や、琉球給食を満喫する姿が。
「もずく丼編」は、甘利田が沖縄の学校給食で大人気のもずく丼を「も〜ずくっずくっずくっ、アイや、アイや。ずくっずくっ、も〜ずく」とルンルンで食べる姿のほか、新ヒロインの平良美晴先生、今回解禁された新キャストたちが登場している。
ドラマ『おいしい給食 season4』（全10話）は、テレビ神奈川、TOKYO MX、BS12トゥエルビほかで10月より順次放送。
※追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■橋本偉成（當間レン役）
みなさまはじめまして！當間レンを演じました橋本偉成です。僕は「おいしい給食」が大好きで、まさかその大好きなドラマで、甘利田先生の新ライバル役を演じられる日が来るなんて、夢にも思っていませんでした！
綾部監督の熱さ、田口監督の面白さ、市原さんのメラメラパワーを感じながら、毎日とても刺激的で、とにかく楽しくて撮影が終わってしまうことがとても寂しかったです。撮影終了の日には、クラスのみんなで号泣しました。現場は明るくて、給食もものすごく美味しくて、校歌もステキで…全てが貴重な時間でした。今回も、笑いあり！感動ありです！お楽しみに！！
■川田広樹／ガレッジセール（財部岳人役）
最初おいしい給食を観た時に市原隼人さんの芝居が振り切ってて、面白いっ！そして悔しいっ！って思いました。
今回は沖縄が舞台ということで、言葉もイントネーションもありのままの僕で演じさせていただきました。長台詞は大変でしたが、とっても楽しい現場でした！市原隼人さんを筆頭に素敵なキャスト・スタッフに恵まれて幸せでした。市原隼人さんはもちろんなんですけど、僕の芝居でも笑っていただけたら嬉しいです。「おいしい給食season4」よろしくお願いします！
■尚玄（島袋天音役）
「おいしい給食」ファンの皆様、この度シーズン4に参加させていただくことになりました尚玄です。
リハーサルの段階から、市原隼人さんをはじめ、監督・プロデューサー、そして生徒の皆さんの作品に対する熱量とコミットメントの高さに驚かされました。すでに世界観が確立された本作に参加するのはプレッシャーもありましたが、島袋という今までにないユニークなキャラクターに魂を込めて演じました。登場を楽しみにしていてください。
■いとうまい子（牧野文枝役）
牧野文枝でございます。このたび、また皆さまにお会いできることになり、本当にうれしく思っています。私にとって配膳室は、子どもたちや先生方の笑顔を一番近くで見られる特別な場所です。「おいしかった！」という声を聞くたびに、今日も頑張って良かったと、心が温かくなります。
そして、誰よりも給食を愛し、一口一口を全力で味わってくださる甘利田先生を見ていると、給食って本当に人を幸せにする力があるんだなあと改めて感じます。今回も、クスッと笑って、お腹が空いて、とっても給食が恋しくなるような物語をお届けします。皆さまの心とお腹を満たせるよう、頑張ります。どうぞ、おいしい給食の時間をお楽しみくださいませ！
■八嶋智人（宮里要役）
お話を頂いてサブスクで慌てて見始めたら、面白過ぎて、一気に全シリーズ・全映画を拝見してからクランクインしました。『おいしい給食』ロスの僕にとって現場は夢のようでした。市原隼人くんに矢継ぎ早に質問しまくって、写真撮ってもらって、普通のファン状態でした。
何が凄いって、そりゃ市原隼人君演じる甘利田先生の給食に向かうメンタル・フィジカル両方のエネルギーがMAXであること。現場で何度もMAXを叩き出す姿は芸術だし、またそれを画面に焼き付けるスタッフさんの誠実さも芸術。実は脚本も、時代感を少し先取りした秀逸さがあり、家族で深く楽しんでもらえる作品です。僕も楽しみです。皆さんも是非楽しみに観て下さいね。
■田山涼成（平良金治役）
面白いですねー、楽しいですねー、そして、ほろっとさせられますね！！今回出演のお話をいただいて、前シリーズを拝見しましたら…びっくり！！演じる側から、すっかり観る側になってしまいました。自分がいちばん、びっくりしています。市原隼人さんの、キレキレの演技にどんどん引き込まれて「おいしい給食」の大ファンになりました。
今回、平良校長役で、出演させていただきます。こんな楽しい出会いに、気持ちのマグマを溜めて、爆発したいと思っています。どうぞみなさま楽しみにしていてください。