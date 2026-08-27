ベッツが“神業”守備

大リーグ、ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が“神業”プレーを披露した。26日（日本時間27日）の敵地ブレーブス戦に「3番・遊撃」で出場。8回の守備で見せたプレーが、SNSで「天才か」「おもろい」などと話題になっている。

5-5の同点で迎えた8回1死満塁のピンチ。ブレーブス4番デュボンの打球は遊撃ベッツのもとへ。その強いゴロをベッツは弾いたが、ボールはきれいに二塁ベース方向へ。結果的に“ミラクルトス”のような形となり、併殺を完成させた。まさかの結果に、ベッツも思わず笑った。

このプレーにSNSも大盛り上がり。

「これは頭脳派な守備だわ、上手い」

「ベッツのミラクルトス！」

「ベッツのプレーセンスをもってすれば意図的に出来ても全然おかしくないと思う」

「ベッツのスペシャルなナイス笑守備」

「ベッツは天才か？ピンチがスーパープレイに」

「ベッツのプレー、捕球してトスするより速かったんじゃないかwww」

「おもろい！ラッキー コロコロ〜って転がってダブルプレー取れるの激アツ」

「いやベッツ取れんかったけど奇跡起きてて草」

ベッツは打っても7回に適時打をマーク。8回のピンチを脱したドジャースだったが、9回に失点し、5-6でサヨナラ負けを喫した。



（THE ANSWER編集部）